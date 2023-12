Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány idén országszerte négyszáz karácsonyi ajándékcsomagot osztott szét az egyszülős családok között. Ebben az évben Sportolók az egyszülősökért címmel indítottak kampányt, amelynek Heves vármegyei nagykövete Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó lett. Csütörtökön délután ő adta át az élelmiszert, ajándékot, háztartásban szükséges szereket tartalmazó dobozokat a szülőknek.

Kiemelte, fontos ilyenkor, karácsonykor az egyszülős családok támogatása, hiszen nem ugyanaz az ünnep, mint egy teljes családban. A budapesti központ négyszáz csomagot oszt szét, megyénként tízre lehetett pályázni, illetve sok budapesti család kapott még támogatást. Kérdésünkre elmondta, az Egri Vízilabda Klubnál nem vezetnek nyilvántartást, hány egyedülálló szülő viszi edzésre hozzájuk gyermekét, de szociális alapon van tagdíjkedvezmény, illetve egy-egy lány és fiú iskolakezdését is megkönnyítik. Minden családnak igyekeznek segíteni azzal, hogy egy busszal edzésre viszik a gyerekeket.

Feigl Karola nyár óta tagja az egyszülős csoportnak, reménykedett, hogy sikerül a pályázata és örül is, hogy kiválasztották, köszöni az alapítványnak. Mint mondta, novemberben a szervezet segítségével Zánkán is eltölthettek egy adventi készülődős hétvégét. Neki ez lesz az első egyszülős karácsonya, de most könnyebb és nyugodtabb lesz az ünnep, bár nehezebb megszervezni a téli szünetet a gyerekeknek, de a családi segítségre számíthat.

Erdélyi Mónika szintén megköszönte az ajándékot, meglepetésként érte, hogy nyert. Ő két éve figyeli az alapítvány tevékenységét, mint mondta, a szervezet szolgáltatásokkal, jogi segítséggel, családi nyaralásokkal támogatja a szülőket, nyáron a fővárosban élőknek napközis táborokat is szerveznek. Ők is voltak már Zánkán, és kötöttek barátságot budapesti, tatabányai családokkal, akikkel tartják a kapcsolatot. Egerben egyelőre kevesen tagjai a csoportnak