A tanácskozás során több mint harminc előterjesztésről döntött a városvezetés. Egyebek mellett döntöttek a Hatvani Rendőrkapitányság, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány támogatásáról, s határoztak négy csecsemő életkezdési támogatásáról is.

– Hagyomány, hogy a kéklámpásokat év végén támogatjuk. Nagyon fontosnak tartom ezt, mivel közösségünk megbecsült tagjai ők, amikor bajban vagyunk, elsőként jönnek, sokszor testi épségüket is kockáztatják értünk. Mindegyik kéklámpás szervezetnek mintegy 300 ezer forint értékben viszünk ajándékot, ezzel ismerjük el mindazt, amit a közösségért, a városért tesznek – jelentette ki Horváth Richárd polgármester.

A képviselők határoztak arról is, hogy 29 millió forinttal támogatják a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatást.

– Hatvanban az idén kétmilliárd forintot különítettünk el az önként vállalt feladatokra, többek között a gyermekek úszásoktatásának támogatására, ami a következő évre 29 millió forintot jelent – hangsúlyozta a városvezető.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy az újévi koncert jegybevételéből befolyó összeggel a Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola alapítványát – a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítványt – támogatják. Határoztak arról is, hogy tovább növelik az elektromos rollerek számát, s új lerakó pontok is lesznek, ugyanis a tesztüzem alatt érkezett tapasztalatok alapján előszeretettel használják a hatvaniak ezt a közlekedési formát.

