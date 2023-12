A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretén belül 810 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott, a főkapitányság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítására. A kivitelezés lezárult, erről csütörtök reggel tartottak sajtótájékoztatót Egerben.

A projektben az épületek energiahatékony felhasználását, a megtakarítást célzó fejlesztések valósultak meg. Homlokzati, lábazati, tetőfödém hőszigetelés, a fűtési rendszer korszerűsítése, illetve a megújuló energiafelhasználás kialakítása is segíti a szén-dioxid kibocsátás csökkentését. A fejlesztés eredményeként biztonságosabb, korszerűbb, környezetbarát intézményekként működhetnek tovább. Kovács Erika ezredes, a Heves vármegyei főkapitány-helyettes elmondta, a környezeti és energiahatékonysági projekt 2 helyszínen valósult meg: Egerben és Füzesabonyban.

– Számos akadály merült fel a kivitelezés során. Az akadályokra megoldást kellett és sikerült is találni a kivitelezővel közösen. Mindkét épületben folyt a munka, miközben a beruházás zajlott, sokszor fűtés és melegvíz nélkül, zajban vagy ablak nélküli irodában. Úgy kellett együttműködnünk, hogy a rendőri munka ne sérüljön. Köszönjük a Tömb 2002 Kft. és az Eurocampus munkáját és hozzáállását! Mindennek köszönhetően fejlődött a tűzbiztonság, az energiahatékonyság és a környezetvédelmi szempontok is érvényesülnek. Fontos a kellemes és biztonságot nyújtó munkakörnyezet, illetve az is, hogy az épületbe belépő állampolgár is érezze, az intézmény amihez fordul biztonságot erőt rendezettséget sugall. A projekt hosszútávú célkitűzései megvalósultak, utóéletét nyomonkövetjük – emelte ki. Hozzátette, Heves Rendőrkapitánysága is nyert pályázatot, remélik, ez lesz a következő helyszín.

Dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője elmondta, kiemelten fontos az energiahatékonyság, mellyel kapcsolatban szükséges a jövőbe mutató hozzáállás.