Szerdán délután a gyöngyösi Városom, szeretlek Egyesület Mikulása érkezett a Bugát Pál Kórház gyermekosztályára. Juhász László kedves gyermekdalokkal szórakoztatta a játékszobában összegyűlt kisbetegeket és szüleiket. A hallgatóság soraiban újszülöttek is voltak, békésen aludva édesanyjuk karján a dallamok közben. Végül megérkezett a Mikulás is az ajándékcsomagokkal, csokoládéval, szaloncukorral, majd szétosztotta a gyerekek és az édesanyák között. Meglátogatta azokat a kisbetegeket is, akik ágyhoz kötve feküdtek, s búcsúzáskor megígértette a gyermekekkel, hogy jövőre nem a kórházban, hanem az otthonaikban keresheti fel őket.