Az Ilona-völgyi vízeséshez az év bármely szakában érdemes ellátogatni, de most, hogy jégvilággá alakult, különösen szép arcát mutatja a zuhatag és az oda vezető út is. Ahogy arról már beszámoltunk, a téli csodavilágot videón már megmutatta a demjéni fotós, Mocsári Balázs, most pedig az ott készült fotóit mutatja meg a Facebook-oldalán.