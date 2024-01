A községben javában tart az idei kulturális programok tervezése. Többen jelezték, hogy a tavalyi három alkalom után ez évben szeretnének egy további színházi előadást, így ez a javaslat is bekerült az elképzelésekbe. Hasonló volt a helyzet a tanfolyamokkal is, a jobb agyféltekés rajzolás annyira jól sikerült, hogy az idén bővítették a kínálatot kosárfonó tanfolyammal is.