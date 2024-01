Fehérbor kategóriában a balatonfüredi Figula Pincészet 2022-es Sóskút Olaszrizlingje, a vörösborok mezőnyében pedig a badacsonyi 2HA Szőlőbirtok és Pincészet 2019-es Syrah-ja nyerte el a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt, 2023-as Magyar Bor Nagydíjat. A Dr. Kosárka József Emlékdíj nyertese az egri St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet.

A Magyar Borszakírók Köre 2023-ban nyolcadik alkalommal értékelte a magyar termelők által az elmúlt öt évjáratban készített száraz és félszáraz borokat, és alkotta meg a legjobbnak ítélt fehér- és vörösborok Super 12 listáját. A merítésben a tagok által 2023-ban kóstolt és magas minőségűnek tartott borok szerepeltek – tájékoztatta a szakmai szervezet csütörtökön az MTI-t.

Közleményük szerint a beszavazott borok listája több fordulón keresztül folyamatosan szűkült, míg végül kialakult a tizenkét fehérbor és tizenkét vörösbor mezőnye. Ezek közül december végén, Budapesten rendezett vakkóstolón választotta ki a tagság a Magyar Bor Nagydíj 2023 nyerteseit. A díj történetében először adott nagydíjas bort a Balatonfüred-Csopaki borvidék. A Badacsonyi borvidék már többször is szerepelt a legjobbak között, de most először történt, hogy nem fehér-, hanem vörösborral vitte el a nagydíjat, és az is először fordul elő, hogy mindkét díjazott borászat a Balaton borrégióban működik.

A 2023-as Super 12 listákon ezúttal 13 magyar borvidék képviselteti magát: a legtöbb borral Eger és Szekszárd (4-4), valamint Villány és Balatonfüred-Csopak (3-3). A régiókat tekintve a balatoni borok 7 helyet hoztak el a 24-ből, és a Pannon borrégió is ugyanennyi helyet érdemelt ki. A borok között 17 a fajtabor és 7 a házasítás. A közlemény érdekességként említi, hogy az olaszrizling egyre nagyobb helyet kap a fogyasztók és a szakma kosarában is, hiszen idén 5 olaszrizling került be a tizenkét legjobb fehér közé.

A Magyar Borszakírók Köre tavaly alapított különdíjat akkor elhunyt alapító ügyvivő elnöke, Kosárka József tiszteletére. Az elismerést minden évben az a pincészet nyerheti el, amelynek legtöbb különböző borát jelölik a tagok a Super 12 választáson, azaz a legszélesebb borválasztékot képviseli a kiemelkedő magyar borok versenyében. A díj 2023-as nyertese, az egri St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet az elmúlt nyolc évben 6 fehérborral és 8 vörösborral került fel a legjobbak Super 12-es listájára, és a 2023-as megmérettetésen 5 különböző borát is jelölték a tagok. A díjakat 2024 első negyedévében adják át Budapesten.