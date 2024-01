Megújította az együttműködési megállapodását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Vármegyei Igazgatósága és a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, közölte honlapján az utóbbi szervezet.

A beszámoló szerint Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes, a Heves vármegyei katasztrófavédelem vezetője és Szabó Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Vármegyei Igazgatóságának igazgatója szerdán írta alá a felülvizsgált és aktualizált dokumentumot, melynek elsődleges célja a közúti közlekedés biztonságának növelése. Mindkét szervezet számára kiemelt fontosságú a közutakat érintő természeti és ipari eredetű katasztrófák okozta károk megelőzése, a már bekövetkezett káresemény után az érintett közutak működőképességének mielőbbi helyreállítása, illetve a forgalom zavartalanságának biztosítása. A szervezetek közötti kölcsönös adat és információcsere nagyban hozzájárul a bekövetkezett káresemények utáni gyors kárfelszámoláshoz.

A megállapodás alapján a vármegyei katasztrófavédelem vállalja, hogy segít a vármegyei közúthálózaton lévő veszélyforrások, kockázatos helyszínek megismeréséhez, továbbá közútkezelő munkatársait szakmai továbbképzésekre, konferenciákra és gyakorlatokra meghívja. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság részt vállal az együttműködésre kijelölt vezetők katasztrófavédelmi felkészítésében is. A megállapodás szerint a közútkezelő is hasonlóan segíti a katasztrófavédőket, egyeztetik a védelmi terveket is, valamint kérésre informálja a szervezetet a közúthálózat, hidak méret-, súly- és alagútkorlátozással érintett szakaszairól, a veszélyesáru-szállítás útvonalát érintő korlátozásokról. A megállapodás érdekében a katasztrófavédők ellenőrzés céljából használhatják a közútkezelő súly mérésre alkalmas vizsgáló pontokat. A közútkezelő a katasztrófavédelemmel megosztja a gépjárműmentésre szerződött partnerek és a hókotrók aktuális listáját.