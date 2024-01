A hatvani városvezetés és a kéklámpás szervezetek között rendszeres az együttműködés. A település évről-évre elismeri a rendőrség, a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem dolgozóinak munkáját. Az is hagyomány, hogy az év végén ajándékkal köszönik meg az érintett szervek áldozatvállalását.

A partnerség most újabb állomásához érkezett: a városi rendőrkapitányság és az önkormányzat a közbiztonság erősítése, valamint a fokozottabb rendőri jelenlét érdekében megállapodást kötött, amely alapján a település februártól havi félmillió forintot adományoznak a rendőrségnek.

– A Hatvani Konzultáció alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a hatvaniaknak nagyon fontos a közbiztonság. Ennek érdekében sok intézkedést hoztunk eddig is, egybek mellett térfigyelő kamerákat helyeztünk el, s igyekszünk erősíteni a közterület-felügyeletet is. A rendőrség a korábbiakban is sokat tett azért, hogy lakóhelyünkön megfelelő legyen a közbiztonság. Úgy vélem, Hatvan ebből a szempontból kiemelkedik a környékbeli települések közül, azonban ezt még tovább szeretnénk javítani – részletezte Horváth Richárd.

Soltész Bálint rendőr alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője úgy fogalmazott: a jelzett összeget a városban a megszokott, mindennapos járőrszolgálaton felüli prevenciós jelenlét támogatására, valamint az abban résztvevő munkatársaik önként vállalt túlszolgálatainak a finanszírozására fordítják.

A megerősített együttműködés eredményességét várhatóan nyáron értékeli először a hatvani rendőrség és az önkormányzat vezetése.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap)