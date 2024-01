Tavaly Hatvanban 891 gyermek született. A legnépszerűbb női nevek között szerepelt a Luca, Zoé, Hanna, Bianka, Bella, Emma, Léna, Lilien, Flóra és Szofia név is. Azonban nem volt szegényes a paletta a férfinevek terén sem, a leggyakrabban adottak közé a Dominik, Botond, Benett, Bence, Noel, Levente, Merse, Milán, Olivér és Zalán került, tudtuk meg a hatvani anyakönyvvezetőtől, Drabos Zsoltnétól.

Egerben nagyon hasonlóan gondolkodtak a szülők a névadás terén, mint Hatvanban. A legnépszerűbb lánynevek közé itt is bekerült a Zoé, Luca, Hanna és Szofia, de sokan választották a Nazira, Csenge, Kamilla, Linett, Adél, Inez, Alíz és Zsófia neveket is. A leggyakoribb fiúnevek listáján szintén szerepel a Botond, Benett, Bence és Milán, de a szülők tetszését az Ádám, Noé, Dániel, Áron, Norbert, Nolen és Márk keresztnevek is elnyerték. Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia, Jogi és Hatósági Irodavezető tájékoztatta portálunkat arról is, hogy 2023-ban 1383 baba született Egerben.

Gyöngyösön tavaly összesen 887 kisbaba jött világra. Keresztnevek terén hasonló volt a helyzet, mint Egerben és Hatvanban, azonban itt megoszlik a tábor a különlegesebb neveket választók és a régi, hagyományosakat választó szülők között. Így a legnépszerűbb lányneveknél itt is megtalálható a Zoé, Lilien, Inez és Linett, de az Evolett, Mira és Nóra neveket is többen választották. A fiúknak adott nevek terén a Bence, Milán, Noel és Levente itt is első helyeken szerepelnek, de gyakori az Adrián, Martin és Dávid keresztnév is.

– A különleges nevekből sem volt hiány tavaly, sokan választották a Sámson, Konor, Kadosa, Zétény, Zente, Regő fiú-, valamint a Mia, Molli és Amina lányneveket is. Azonban elkezdtek visszajönni a régi, szép, hagyományos magyar nevek is, így több kisbaba is a János, Tibor, István, Júlia, Katalin és Anna keresztneveket kapta – árulta el portálunknak Takács Tímea, hatvani anyakönyvvezető.

Ha azonban eddig nem találta meg valaki a számára leginkább tetsző, Magyarországon anyakönyvezhető keresztnevet, akkor újra elő lehet venni az utónévlistát, hiszen tavaly hetven új keresztnevet engedélyezett a Nyelvtudományi Kutatóközpont. Ezekkel együtt a választhatók listája már 4570 változatból áll, ezen belül 2607 lánynév és 1963 fiúnév található - írja a honlapján a Pénzcentrum.

Ez azt jelenti, hogy 2024-től a lányoknak többek között adható keresztnév már a Dorita, a Kikerics, a Kjókó, a Sosána vagy a Söván, fúknak pedig már választható a Legolász, a Szvjatoszláv, a Pipó, de a Galahad és a Klinton is.

Azonban, ha valaki még ezek után sem talál kedvére valót az utónévlistában, azok számára is kínál megoldást a Nyelvtudományi Kutatóközpont. Ugyanis van lehetőség új név anyakönyvezésének kérvényezésére a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Hatósági Szakigazgatási Főosztályán. Ehhez az eljáráshoz elsőként a kérvényezőnek egy űrlapot kell kitöltenie az adataival és elérhetőségeivel. Legfontosabb, hogy az űrlapnak tartalmaznia kell a kért nevet, annak eredetét és jelentését is, amennyiben azt tudják a szülők.

