2023 november 1. óta a 311,11 tonna hidegaszfaltot dolgoztak be a burkolatjavítási munkák során a megye közútjain az állami közútkezelő munkatársai. Mint megkeresésünkre írták, az időjárási lehetőségekhez mérten folyamatosan és ütemezetten végzik a szükséges helyszíneken a burkolatjavítási munkákat. Legközelebb tervezetten szerdán végez a gyöngyösi mérnökség javítást a 2401-es úton, Lőrinci belterületén. A balesetveszélyes, azonnali beavatkozást igénylő burkolathibákat az észlelés, bejelentés után azonnal javítjuk. Amennyiben egy forgalomra veszélyes burkolathibát nem tudnak egyből javítani, kitáblázzák, fogalmaztak válaszukban.

A hidegaszfalt egyébként utántömörödő anyag, amely az utakon közlekedő járművek bedolgozó hatásának köszönhetően tömörödik be a burkolatba. A melegaszfaltos technológia jóval tartósabb, ezt azonban csak tavasztól-őszig tudják alkalmazni, mivel a melegaszfaltot egy meghatározott hőmérsékleten kell tartani, ahhoz, hogy bedolgozható legyen, ez pedig a téli időszakban nehezen kivitelezhető, még melegítő konténerekkel együtt is. A legtöbb burkolathiba a téli időszakban keletkezik, főleg csapadékos és változékony időjárás esetén. Ahogy az időjárás engedi, vagyis csapadékmentes időben és nulla fok feletti hőmérséklet esetén továbbra is ütemezetten végzik a javítási munkákat és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés feltételeit biztosíthassák.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)