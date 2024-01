A kiállítás alapvetően Lenkey Jánosnak állít emléket, de múzeumpedagógiai tervei is vannak a vármúzeumnak: tartalmához kapcsolódó programok készülnek a különböző korú iskoláscsoportok számára, melyeket játékos, interaktív elemek és a kézzelfogható műtárgy másolatok, felpróbálható ruharekonstrukciók is gazdagítanak. A tárlaton túl turisztikai célponttá is szeretnék tenni az épületet, így lesz benne kávézó és ajándékbolt. Szeretnék, ha tematikus túravezetés része is lenne az épület amely március 15. és október 6. között lesz folyamatosan nyitva. Az udvar kialakítása a civil közösségeknek is találkozási helyet biztosít.

Ezt foglalja tehát magába a 400 millió forint, a felújítás egyébként kissé megosztotta a helyi közvéleményt, mi is írtunk róla, hogy olvasónk nem érti, mi került annyiba rajta.