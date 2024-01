Vége az adventi eseményeknek, elmúlt a karácsony, sőt, túl vagyunk a vízkereszten is, ilyenkor hagyományosan lekerülnek az ünnepi díszek, dekorációk. A köztéri fenyőfákról is leszedik ilyenkor a a gömböket, így történt ez Egerben a Dobó téri fenyőfájával is.

Eged Renátó, a Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgatója már elmondta, a január 8-i héttől kezdve a cégük folyamatosan végzi a közterületi díszek eltávolítását, melyeket a következő karácsonyi időszakig védett helyen tárolnak majd. Hétfőn délelőtt el is kezdték elbontani a fenyőt, melyet mint megtudtuk feldarabolnak, az önkormányzat által pedig a szociális tűzifa programban megjelölt emberek kapják meg. Ezzel párhuzamosan a karácsonyi vásár faházait is elszállítja a városgondozás, valamint a Dobó tértől kiindulva a díszvilágítás levétele is elkezdődik. A város teljes területén legkésőbb februárra minden díszvilágítást eltávolítanak.