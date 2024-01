Pályaválasztási napot tartottak hétfőn a Detki Petőfi Sándor Általános Iskolában, számolt be portálunknak dr. Vona-Túri Diána intézményvezető. Mint mondta, a hagyományos programon 7 szakmával ismerkedhettek meg a pályaválasztás előtt álló diákok.

– Míg a virágkötés rejtelmeibe Bakosné Baranyi Andrea, addig Kiss Krisztina a műkörömépítés világába vezette be a diákokat. Fehér Judit a védőnői szakmai szépségeit mutatta be eszközeivel, Borosné Rohánszki Zsuzsanna pedig a fodrászat sokféleségét szemléltette gyakorlati úton. A fiúk örömére Vona Ádám famegmunkáló, asztalos, ács és fafaragó eszközökkel tartott interaktív foglalkozást, Vereb Zoltán hivatásos vadász pedig ezen ősi szakma mélységeit tárta fel nekünk. Nagy meglepetésünkre és örömünkre a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság dolgozói is megtiszteltek minket látogatásukkal. Végül, de nem utolsó sorban Kovácsné Murányi Éva a szakácsok mindennapjaiba repített minket, de nem csak a szemünket, hanem a hasunkat is kényeztette, hiszen minden diák számára házi baracklekváros palacsintával kedveskedett, melyet nagyon köszönünk. Hálás köszönetemet szeretném kifejezni minden résztvevőnek, amiért időt szakítottak erre a nemes feladatra és ilyen színvonalas és érdekes tartalommal töltötték meg előadásaikat – részletezte a történteket dr. Vona-Túri Diána.