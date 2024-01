– Egy újabb piszkéstetői felfedezés végzi a Föld légkörében. Nagy gratuláció jár Sárneczky Krisztián harmadik becsapódó kisbolygójáért! – tette közzé Facebook-oldalán a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet.

Sárneczky Krisztián magyar csillagász már korábban is tett hasonló felfedezést kétszer: tavaly Sárneczky Krisztián csillagász fedezte fel azt a kisbolygót, amelyik a La Manche csatorna térségében csapódott be, de 2022 első üstökösét, egy addig ismeretlen égitestet is Sárneczky Krisztián fedezett fel 2022. január 2-án a Piszkéstetői Obszervatórium 60 centiméteres Schmidt-távcsövével.

A csillagaszat.hu Facebook oldala is gratulált a felfedezéshez, ma délután Facebook-eseményben beszélget a csillagász róla.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás GettyImages)