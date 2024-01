A Bükkben is élnek, de látni ritkán lehet őket. Aki viszont ellátogat a Miskolci Állatkertbe vasárnap, az láthat medvét, farkast, hiúzt, vadmacskát. Sőt, Gombkötő Pétertől, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai szakreferensétől mindent megtudhat ezekről a csodálatos, nálunk is őshonos fajokról. A hiúz rejtőzködő életmódot folytat, nagyon ritkán lehet megpillantani, de Miskolcon arról is beszámol majd Burányi Virág, a Budakeszi Vadaspark állat-trénere arról, hogyan tréningezik a vadállatokat, kik vesznek részt rajta, s miért jó ez, mindezt pedig egy kárpáti hiúz példáján keresztül, ismerhetik meg a látogatók. A program 10 órakor kezdődik az Oktatóteremnél, a két előadás fél tizenegykor és negyed tizenkettőkor kezdődik. Február másodikán, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján medvelest szerveznek az állatkertben.