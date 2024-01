– A program célja az volt, hogy javítsuk a környezet minőségét és szépítsük a települést. A facsemeték ültetése nem csak esztétikailag teszi vonzóvá falunkat, hanem számos egyéb előnye is van. Egyrészt, a fák oxigént termelnek és segítik a levegő minőségének javítását, így egészségesebb környezetet teremtve a lakosoknak. Emellett a fák árnyékot nyújtanak, így csökkentik a nyári hőséget, és hűvösebb környezetet teremtenek a közterületeken. Az újonnan ültetett fák gondozása is kulcsfontosságú a program sikeréhez. A Visontáért Nonprofit Kft. dolgozói fogják végezni a fák rendszeres öntözését és karbantartását, hogy biztosítsák egészségüket és növekedésüket. Fontos megjegyezni, hogy a faültetési program hosszú távú befektetés. Az ültetett csemeték csak évek múltán érik el teljes méretüket és környezeti hatásaikat. Ez azért fontos, hogy a jövő generációk is élvezhessék a fák által nyújtott előnyöket. Reméljük, hogy ezen erőfeszítéseink is hozzájárulnak a környezetünk szépítéséhez, a település fenntarthatóságának növeléséhez, és a közösségünk összekovácsolódásához – összegezte Szarvas László.

Jelentős összeget nyert a község mezőgazdasági útfelújításra

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Vidékfejlesztési Programjában benyújtott és nyertes pályázatuk alapján 65 millió 386 ezer 504 forint összegű, vissza nem térítendő támogatást fordíthatnak a külterületi utak rendbetételére. A támogatást a település infrastruktúra fejlesztésére, és a mezőgazdasági területek megközelíthetőségének javítására fogja fordítani, ami jelentős előnyöket nyújt majd a helyi gazdálkodóknak.

–A projekt célja a külterületi utak javítása és karbantartása, ami lehetővé teszi a mezőgazdasági vállalkozók számára, hogy könnyebben és hatékonyabban érhessék el földterületeiket. Az útjavítás segíteni fogja a termelőket a terményeik szállításában és a mezőgazdasági munkák során. Nagyon örülünk az elnyert támogatásnak, mivel ez lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk a környékbeli gazdálkodók életét, és elősegítsük a mezőgazdasági tevékenység fejlődését. Az útjavítás révén a vidéki területek még elérhetőbbé válnak az agráriumban dolgozók számára. Visonta község vezetősége elkötelezett amellett, hogy a támogatást hatékonyan és transzparensen használja fel a külterületi utak minőségének javítására, és így hozzájáruljon a település és a gazdálkodók prosperitásához – foglalta össze a polgármester.

Idén tovább bővült a venyigebálás tüzelési rendszer

Látva az energiahordozók drágulását, illetve hiányát, már tavaly úgy döntött a község, hogy a rendszert kiterjesztik a sportcsarnokra, az egészségházra, és az önkormányzati hivatalra is. Már az előző évben azon dolgoztak, hogy a 2023. év elején már ezekkel a berendezésekkel olcsó, hosszú távon fenntartható energiával fűthessék épületeiket. A kazánok, és ahol szükséges, a konténerek is elkészültek, a helyükre kerültek. A bála-elgázosító kazánok beszerzésében a Mátra Energia Térségfejlesztési Alapítványtól igényelt 4 millió 500 ezer forint támogatás is segített. Január utolsó napjaitól a sportcsarnok is fűthető venyigebálával.

– Ez jól járható út, hiszen Visonta szőlőterületén ­évente hatalmas mennyiségű ­venyige halmozódik fel. Az önkormányzat összegyűjteti a lemetszett szőlővesszőket a gazdáktól, azokat bálázza. A szigetelt intézményeket jól melegíti ez a tüzelőanyag. Ez majdnem teljesen ingyenes megoldás, a venyige újratermelődő energiaforrás. Persze, ahogy minden égetés, ez is jár füsttel, de leginkább csak a begyújtáskor, amíg a tüzelőrendszer fel nem melegszik. ­Utána már környezetbarát módszer. A minimális légszennyezés porleválasztó rendszerrel akadályozható meg – magyarázta Szarvas László.

Napelemes kandelábereket is telepítettek

A fejlesztés célja a Visonta 602-es helyrajzi számú területén meglévő parkoló, illetve fejlesztendő játszótér megvilágításának megoldása volt áramszolgáltatói hálózathoz csatlakozás nélkül. A Leader - Környezettudatos napelemes kandeláberek beszerzése és kihelyezése Visontán projektben az elnyert támogatás összege 1 millió 747 ezer 782 forint volt.

– Az érintett terület a Táncsics utca végén, a gyermek- és közintézmények – óvoda, általános iskola, sportcsarnok, művelődési ház – közelében, a temető mellett található, gyalogosan és autóval is könnyen elérhető. A terület közvilágítása az áramszolgáltatói hálózathoz történő csatlakozás nélkül valósult meg. A Kossuth tér felől ide vezető, 471-es helyrajzi számú út és a játszótér között sétány épül. E mellé helyeztünk el a sétány nyomvonalát követve 5 kandelábert, rajtuk a napelemes lámpatestekkel. További 4 kandeláber épült a parkolóhelyek között meglévő zöld szigetekbe. A projekt eredményeként a megvalósítás helyszínén a közvilágítást olyan technológiával oldottuk meg, amely úgy képes energiamegtakarítást elérni, hogy közben mind műszakilag, mind környezetvédelmi szempontból megfelel az előírásoknak. A projekt megvalósítását helyi vállalkozás végezte, ahol a szolgáltató és a megrendelő közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolat eredménye az együttműködések kiszélesedése, és a helyi gazdaság fejlődése – mondta Szarvas László.

A temetőben felújították a ravatalozót

– A régi ravatalozó előtető állékonysága meggyengült, el kellett bontani. Terveztettünk egy újat, melyet stabil, betonból készült alapokra helyeztünk. Reméljük, ez a szerkezet sokáig el fogja látni a feladatát – részletezte a polgármester.

Fontos a sport, van kamerarendszer is

A Hungaropharma Együtt a helyi közösségekért elnevezésú pályázatán elnyert 990 ezer 600 forintból kültéri fitnesz eszközök beszerzésére került sor.

– Egy választási ígéret megvalósítása kezdődött el egy közös pályázat elnyerésével. A Hungaropharma és Dr. Kernya Károly gyógyszerész támogatásával 3 kültéri fitnesz eszközzel bővült a Táncsics úti játszótér. Időközben az önkormányzat vásárolt egy fitneszgépet, így már 4 izom- és állóképesség fejlesztő eszköz áll rendelkezésre – tette hozzá Szarvas László.

A Magyar Államkincstár - Leader helyi felhívások 4 millió 947 ezer 990 forintos támogatásának is köszönhetően kamerarendszer épült ki a településen.

– Visonta önkormányzata a mai kor kihívásainak megfelelő, korszerű kamerarendszert építtetett ki. Az optikai IP hálózatra épülő rendszer 8 megapixel felbontású, nagy látószögű, kiváló analitikai képességekkel rendelkező éjjeli IR Monokróm, illetve nappali színes kamerákból, valamint egy 32 csatornás, 6 TB kapacitású központi videószerverből és azok tartozékaiból áll. A kamerarendszer kiépítése során olyan környezetbarát technológiákat és anyagokat használtunk fel, amelyek a legcsekélyebb terhelést jelentik a közvetlen környezetre. Képviselő-testületünk reményei szerint Visonta a jövőben is élhető, fejlődő település lesz. Az elkészült kamerarendszer preventív hatása és korszerű bűnfeltáró képességei hosszú távon elősegíthetik a pozitív településkép kialakítását, fejlesztését, megóvását. További lakosságszám növelő hatása lehet annak, ha biztonságos településként tekinthetnek községünkre a potenciális ingatlanvásárlók és a gazdasági befektetők. Az új beruházók érkezésével növekedhetnek az önkormányzat adóbevételei, ami rendkívül pozitív hatással lehet a település gazdasági mutatóira, fejlesztési eredményeire – sorolta Szarvas László.

Új konyhán főzhetnek

Új főzőkonyha kialakítását teszi lehetővé a településen a Magyar Államkincstár 199 millió 999 ezer 585 forintos pályázati támogatása. Egy másik nagyértékű pályázat a Magyar Falu programban a Bercsényi út felújítására egyelőre tartaléklistán szerepel 44 millió 687 ezer 072 forint értékben.

– Kívánok településünk lakóinak és minden támogatónknak áldott, szeretetben gazdag karácsonyt. A következő év kihívásaihoz pedig erőt, egészséget és kitartó munkát, hogy az ideihez hasonlóképpen sikerre vigyük terveinket jövőre is – összegzett a polgármester.