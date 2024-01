Márkus Róberten kívül mások is segítik a csapatot. Így az egri képzőművész Szilágyi Rudolf illusztrációk készítésére sarkallta őket, Rózsa Balázs, az Autonómia munkatársa zeneterápiával, zenei projektek készítésének segítésével, dr. Kusper Judit, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet igazgatója meseterápiás órákkal, illetve a fiatalok szövegeinek gondozásával szállt be a programba.

Mert a fiúk-lányok közül többen írnak novellákat, sci-fiket, verseket is. Ezek bekerülnek majd a projekt végére elkészülő könyvbe. S, hogy mi a célja ezzel az Autonómia Alapítványnak? Reményeik szerint a gyöngyösi fiatalokkal végzett munka végére olyan módszertani leírásokat is készíthetnek majd, amelyeket az oktatási intézményekben használhatnak, hogy a kreatív művészeti eszközök a gyűlöletbeszéd és a diszkrimináció elleni küzdelemben is hasznos eszköz lehessen. Ezeket az anyagokat és módszereket az online terjesztés mellett a tanárokat és ifjúságsegítőket célzó képzések során is terjesztik majd.

Mindez még a jövő, illetve nagyon is a jelen, hiszen a program a kellős közepén tart. A karácsony előtti látogatáson a gyöngyösi Hétszínvirágba nem csak ajándékokat vittek a fiatalok, hanem az otthont vezető Méhész Ágnes vezetésével megnézhették, hogyan agyagoznak, szőnek, kézműveskednek az értelmi sérült fiatalok, és megtapasztalhatták azt is, milyen őszinte örömmel fogadják a feléjük fordulókat.

Ürmössy Kevin zenében is megtalálta a hangot a Hétszínvirág napközibe járókkal.

– Én ma élveztem a legjobban eddig a zenélést – mondta fülig érő szájjal a gitáros fiú, Ürmösi Kevin miközben épp a hangszerét rakta be a tokjába. Feltöltődött a napköziben élőkkel való közös éneklés után, ahogy a többiek is lelkesen vették a kabátjukat. Megbeszéltük, januárban újra találkozunk, s akkor mesélnek a projektjeikről, amiket egyénileg raknak hozzá a készülő könyvhöz.

Márkus Róberttől megtudtuk, a városban, Gyöngyösön is nyitottan fogadták őket. A Mátra Művelődési Központban kiállítási lehetőséget kaptak, de a gyerekek iskolái is örültek a kezdeményezésnek. A most együtt dolgozó csapatban 15 fiatal találkozik hetente. Ők a Berze Nagy János Gimnázium, a Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskola, a Heves Megyei SZC József Attila Technikum, illetve a Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakképző Iskola diákjai. Sokszínű csapat, érdekes ötletekkel, lelkes támogatókkal.