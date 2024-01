A vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő részletezte, hogy számos módszer van arra, hogy egy lékbe szakadt embert kimentsenek a tűzoltók.

– A mai napon három módszert alkalmaztak a beavatkozó állomány tagjai. Elsőként hordágyon, kötélbiztosítással közelítették meg a bajbajutott személyt. Bontóbalta hegyét csáklyaként a jég felszínébe vájták, és annak segítségével érték el a kimentendő embert. A másik módszer nagyon hasonló volt ehhez: ott a hordágy helyett a gépjárműveken rendszeresített létrákat használták. Végül egy tömlőt távolabbról gurítottak a bajban lévő felé, aki abba bele tudott kapaszkodni, így ki tudták őt húzni a tűzoltók. A mentés akár műanyag csónakkal is végrehajtható. Nagyon fontos tudni, ha beszakadt alattunk a jég, a jeges vízben ne pánikoljunk. Persze, ez nagyon nehéz, de ha kapálózunk, további töréseket, szakadásokat okozhatunk a jégben. Próbáljuk megőrizni a lélekjelenlétünket, és egy mellúszásszerű mozdulattal törekedjünk arra, hogy a jég felszínére felússzunk. A legrosszabb forgatókönyv, ha a jég alá került valaki. Ott mindössze percei lehetnek az életben maradásra. A fény felé nézve meg kell keresni a beszakadás helyén a léket. Ha valakinek sikerült kimenteni a tűzoltók kiérkezése előtt egy ilyen embert, nagyon fontos, hogy a testét ne hevítse fel azonnal, mert a szervezete sokkot kaphat. Ezért fokozatosan kell felmelegíteni a megmentettet. Meg kell szabadítani a vizes ruháktól is. Nagyon fontos, hogy a mentő személyből ne váljon mentendő ember. A tűzoltók is mindig kötélbiztosítással közelítik meg a vízben lévőt, sőt a felszereléseiket is kötelekkel rögzítik – hangsúlyozta Nagy Csaba.