A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vizsgálatai az ukrán határ közelében az év eleje óta kutyánál és aranysakálnál is igazoltak veszettség fertőzöttséget. Az emberre is veszélyes betegség elleni védekezés kulcsa a megelőzés! A kormányhivatal állategészségügyi szakemberei a kutyák számára kötelező, a macskák számára pedig ajánlott veszettség elleni védőoltásra hívták fel a figyelmet.

- A veszettség nagyon ritka kivételektől eltekintve halálos lefolyású, vírus okozta agy- és gerincvelő-gyulladásban megnyilvánuló betegség, amely állatokban és emberben egyaránt előfordul. Bár Magyarországnak számos intézkedés bevezetésével sikerült elérnie a mentességet, a szomszédos országok kedvezőtlen állategészségügyi helyzete mindig veszélyt hordoz magában: például Ukrajnában még nagy esetszámmal fordul elő a veszettség – emelte ki a Heves Vármegyei Kormányhivatal honlapján.

A kormányhivatal beszámolója szerint az Európai Unió támogatásával néhány éve Kárpátalján is megkezdődött a rókavakcinázási program, de az ukrán állategészségügyi hatóság a háború miatt 2022-ben és 2023-ban nem tudta végrehajtani az immunizálási programot. Ennek következménye, hogy Magyarország Ukrajnával közös határa mentén is újra találtak fertőzött állatokat. Közlésük szerint kutya, macska, sakál, és egy szarvasmarha is elkapta a fertőzést.