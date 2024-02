A városban és a környéken élők megszokhatták, hogy évről évre számos színvonalas rendezvény várja az érdeklődőket. Idén is így lesz – osztott meg részleteket az elképzelésekről Lestyán Balázs alpolgármester.

A téli hónapokat követő első jelentősebb megmozdulás a február 24-i Városbál, a jótékonysági esemény bevételével ez alkalommal a hatvani óvodák alapítványait támogatják. Látványos légtornász bemutatóval és bűvészshow-val készülnek, emellett Zséda is fellép az eseményen.

A Tavaszi Fesztivál hagyományosan március 8-án, a nőnapi köszöntéssel kezdődik. A hölgyeket most is a Nagy Endre Rendezvényterembe várják, ahol Aranyosi Péter humorista és Csonka András énekes szórakoztatja őket.

Áprilisban – ahogy már több mint 20 éve megszokhatták a helyiek – most is az egészségre koncentrálnak: a futófesztivál és egészségnap fő üzenete, hogy odafigyeljünk magunkra, testünkre, annak állapotára. A versenyeken gyerekek, amatőrök, félprofik és profik is indulhatnak, emellett a félmaratont is aznap tartják. Mindezek mellett a Damjanich-középiskola épületében kihelyezett ingyenes szűrővizsgálatokat végeznek.

A május elsejei programokban közösségi főzés, civil sokadalom – aminek keretében a városi szervezetek lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák magukat, tevékenységeiket, s a színpadon is felléphetnek – valamint koncertek kapnak helyet. Utóbbiak keretében a Népkertben egyebek közt a Bagossy Brothers Company szórakoztatja a nagyérdeműt – árulta el az alpolgármester.