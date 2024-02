HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1904. JANUÁR 8.

Uj megyei ut.

Az alsótold-pásztói út, mely a Pásztó községtől nyugatra első nógrádmegyei községeket összeköti Pásztóval, mint ezen vidék piaczával és vasúti állomásával, mai állapotában még kiépitetlen s az év legnagyobb részében ugyszólván járhatatlan. Minthogy az ezen utat igénybevevő községek anyagi ereje nem engedi meg, hogy mint viczinális utat kiépitsék és fenntartsák, Nógrádmegye közönsége kimondotta, hogy ezen utat a törvényhatósági közutak hálózatába beveszi és annak kiépitésére a kereskedelemügyi minisztertől államsegélyt kér. Ámde ezen utból 8 kilométer Hevesmegye, illetőleg Pásztó község határába esik. Nógrádmegye átiratot intézett tehát Heves megyéhez, hogy az utvonal Pásztó község határában eső részét Hevesmegye vegye be a közuti hálózatba és azt épitesse ki. Minthogy az út kiépitése, tekintettel a hidakra és átereszekre, közel 29,000 koronába kerül, a közlekedési utat Hevesmegye csak azon esetben hajlandó a törvényhatósági utak közé felvenni és további fenntartásáról gondoskodni, ha a miniszter az utépitésre 29,000 korona államsegélyt ad, vagy pedig az utépités költségeit a beruházási államkölcsönből engedélyezni. A vármegye eziránt felterjesztést tett a kereskedelemügyi miniszterhez.



TISZA-FÜRED ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, IRODALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS VEGYES TARTALMU HETILAP. 1891. JULIUS 8.

A képviselőtestület

julius 5-én rendkivüli közgyülést tartott, melyen az 1890. évi közpénztári számadásra a hevesmegyei számvevőség által tett észrevételt tárgyalták s a védfeleletet megállapitották. – Továbbá a debreczen-füzesabonyi vasút megnyitása alkalmával, minthogy ez Füred és vidékére nézve mondhatni történeti nevezetességü esemény lesz, a testület ünnepélyes fogadás tartását határozta el, a Tisza balparti vidéki községek csatlakozásra hivásával; a fogadás módozatainak megállapitására még küldöttséget is nevezett ki. – A következőkben is határozott a testület. Minthogy a Tiszahidon a kocsijárás szénás, vagy ehhez hasonló rakományu szekér számára keskenynek mutatkozik s csak ugy mehetne keresztül, ha az egyik sinvas a kerekek közé fogatnék, de a sinek közt levő közép járda 11 centiméterrel alacsonyabb, mint két oldalt a kocsijárók, ezen helyzetben a szénás szekér a feldölés veszélye nélkül nem mehet s feldölhet, midőn vonat is érkezik: inditvány folytán a nagymélt. keresk. miniszteriumhoz sürgős kérvény küldése határoztatott el, a végre, hogy a középjárda is oly vastagságu pallókkal látassék el, mint a milyenek a kocsijárók pallói, illetve azokkal egy szinvonalba hozassék.



GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1904. ÁPRILIS 3.

Lepipált ügyvéd.

Egy jókedélyü csizmadia mesternek baja támadt a lakójával. Albérletbe költözött hozzá egy elegáns pincér, kivel üres óráikban szépen összebarátkoztak, politizálgattak s e barátság révén a lakbérfizetés elmaradozott. Mikor már nagyon sok volt a rováson, a csizmadia bátor volt a járandóságot követelni. E vakmerőség kihozta sodrából a nyugat-európai vérü dzsentlmént s égő szivarral s még égetőbb haraggal felmondott gazdájának. A gazda beleegyezett, örült a távozásnak, de a dzsentlmén cókmókját ott fogta. Egy fél év mulva levél jött a mühelybe. Ajánlott levél. A mester uram okulárés szemmel olvasta: Tisztelt Uram! K. I. ügyfelem megbizásából ezennel felszólitom, hogy ügyfelem önnél lévő ingóságait szerda délig irodámba elszállitani sziveskedjék, mert ellenesetben a törvényes lépések megtételét fogom felemnek javasolni. Egyben kérem, hogy jelen levelemért 2 K munkadij és 35 fil. postaköltséget azonnal küldjön be… A mester nézett, nézett, aztán papirosért zavarta a gyereket, tintáért a másikat s neki ült az irásnak. Irt: Tisztelt Ügyvéd úr! K. I. úr ingóságait az esetben kiadom, ha házbértartozását lefizeti. Addig nem! Kérem ezt ügyfelének tudomására adni. Egyben kérem Önt, hogy jelen levelemért, miután nekem nehezebben megy az irás, mint Önnek, 3 koronát kiküldeni ne terheltessék. A postaköltséget elengedem, mert inasommal küldtem… A mester megelégedett arccal ült háromlábú székére, folytatta a munkát s a cserszagban összemosolyogtak a kaptafák. Hogyisne a józan ész pompásan lefőzött egy fiskálist!

Tallózta: Szilvás István