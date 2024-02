Szerdán, hagyományosan Bálint-napon adták át immár 28. alkalommal a Balassi Bálint-emlékkardot a budapesti Központi Papnevelő Intézetben. Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy a Balassi Bálint-emlékkard az első magyar irodalmi díj, amely mind az öt kontinensre eljutott, eddig 51 költő és műfordító kapta meg. Molnár Pál újságíró, szerkesztő, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány gyöngyösi származású elnöke, a Balassi Bálint-emlékkard nemzetközi művészeti elismerés életre hívója elmondta portálunknak, hogy az idei díjátadón Fekete Vince székely költő és Abdallah Abdel-Ati Abdel-Szalam Mohamed Al-Naggar egyiptomi arab műfordító részesültek az elismerésben, és vehették át a vele járó míves szablyát.

– Fekete Vince laudációját Szentmártoni Jánostól, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárától hallhattuk. Elmondta, hogy a kilencvenes években a kolozsvári Előretolt Helyőrség folyóiratban ismertté vált költő nem csupán az erdélyi, de az egyetemes magyar irodalom egyik legmarkánsabb lírikusává nőtte ki magát. A ma már Székelyföldön és Budapesten kétlaki életet élő Fekete Vince pályafutása kezdete óta szerkesztője a Székelyföld folyóiratnak, írt esszéket és gyermekverseket is, a közelmúltban megrendítő költeményekben állított emléket édesanyjának és rajzolta meg szülővárosa emlékeiben élő szellemi térképét. Szentmártoni János úgy fogalmazott, hogy Fekete Vince a kísérletező lírikus és a hagyományok egyik leghűségesebb tisztelője is, aki a régi formákat új tartalommal tölti meg. Balassi Bálinttól, Zrínyi Miklóstól és Csokonai Vitéz Mihálytól Petőfi Sándoron, Arany Jánoson, Ady Endrén és Kosztolányi Dezsőn át egészen Dsida Jenőig, Szilágyi Domokosig és Kányádi Sándorig szinte minden nyelven beszél, de leginkább a magáén, melyben évszázadok magyar költői is benne zúgnak – idézte a helyettes államtitkárt Molnár Pál.

– Az arab műfordító munkásságát Pál Dániel Levente költő, műfordító méltatta. Mint mondta, Abdallah Abdel-Ati Abdel-Szalam Mohamed Al-Naggar sokoldalú, tehetséges történész, műfordító és nem utolsó sorban irodalomszervező. Történészi kutatásaival sorra derített fényt az arab-magyar kapcsolatok történetének különböző epizódjaira. Műfordítóként számos magyar klasszikus és kortárs művet, prózát és versválogatásokat, tudományos munkákat és esszéket ültetett át arab nyelvre, többek között Petőfi Sándor, Füst Milán, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Benedek Elek és Szerb Antal különböző műveit. Az egyiptomi műfordító legutóbb magának a kard névadójának, Balassi Bálintnak a verseit fordította arabra – idézett Molnár Pál a méltatásból.

Molnár Pál a díjátadón bemutatja az arab és magyar nyelvű Balassi fordításkötetet

Forrás: Szigetváry Zsolt/MTI

A szablyát Martos Levente Balázs, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, az ünnepségnek helyet adó intézet rektora, valamint Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika Kft. igazgatója adta át a költőknek, tette hozzá Molnár Pál. Az alapítvány elnöke arról is beszélt, hogy rajta kívül még két gyöngyösi szereplője volt a ceremóniának.

– Az ünnepi alkalmon a Haydn Barytontrió Budapest adta a zenei szolgálatot, amelynek két mátraalji muzsikus is tagja. Kakuk Balázs, a trió művészeti vezetője, gordonkaművész, zeneakadémiai tanár 14 éves koráig Gyöngyösön élt, Sándor József brácsaművész pedig az osztálytársam volt a város 1-es iskolájában több mint fél évszázaddal ezelőtt – közölte Molnár Pál.

Az irodalmi díj alapítója azt is hozzátette, hogy az díjátadón a díszőrséget a Szent György Lovagrend adta, Cseke András rendi kancellár vezetésével.