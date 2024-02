A túrázók február 29-én, csütörtökön 12 óra 50 perckor, indulnak a Szeleta Parktól és várhatóan délután négy óra körül fognak visszaérni a túráról a kiindulóponthoz. A szakvezetett túra maximum 50 fős csoporttal indul el, erre a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának honlapján vagy személyesen, a Szeleta Parkban lehet jegyet váltani. A kirándulás szakvezetői Takács-Skarbik Eszter és Ferenczy Csaba környezeti nevelők lesznek.

A túra végeztével, délután fél öttől, dr. Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója, előadást tart a látogatóközpontban a Szeleta-kultúráról, kutatásokról és a Szeleta-barlang régészeti vonatkozásairól és azok jelentőségéről.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága pedig további szakvezetett túrákkal is készül, hiszen márciusban minden szombaton indítanak majd csoportokat látogatóközpontból a Szeleta-barlanghoz.

Azok számára is készülnek érdekes programmal, akik még nem jártak az egyetlen, Heves vármegyei cseppkőbarlangban. Március másodikán két időpontban is indítanak szakvezetett túrát az Esztáz-kői-barlanghoz, ami Felsőtárkánytól 3,5 kilométerre helyezkedik el.

Ezzel azonban még nincs vége a programkavalkádnak. Március 2-án, 9-én és 23-án speciális, hosszú barlangi túrán vehetnek részt az érdeklődők a lillafüredi Szent István-barlangban is. A szakvezetett túra során a barlang olyan részeit mutatják meg a látogatóknak, amelyek bejárására a rendszerint induló túrák alkalmával nincs lehetőség. Ezek a ritkán látható területek a Fekete-terem és Tordai-hasadék. Ezúttal, rendhagyó módon, a barlang története, változatos formakincse és kialakulása mellett, kiemelt figyelmet szentelnek majd a barlang élővilágára, az ott telelő bőregerekre és azok védelmére is.

Azoknak, akik érdeklődnek az ősrégészet iránt, március 16-án lehetőségük lesz körülnézni a kiépítetlen Kő-lyukban, amelynek kitöltéséből a bronzkori kultúra gazdag leletanyaga, valamint számos barlangi medvekoponya került elő. A hatalmas és egy kisebb, de annál látványosabb cseppköves teremmel rendelkező barlang a Bükk Kis-fennsíkján, a Csókás-réti leágazás közelében található. A barlang bejárása során izgalmas ősrégészeti leleteket, a barlangi élővilág nyomait, valamint cseppköveket tekinthetnek meg a résztvevők. A túrához sisakot és lámpát biztosít a túravezető, azonban gumicsizma és váltóruha, esetleg overall viselése, hozatala ajánlott.

A bevállalós és felkészült érdeklődőknek pedig extrém overális barlangtúrával is készül a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága. Március 23-án, szombaton a Bükk-fennsík igen látványos, fokozottan védett és lezárt cseppkőbarlangjába, a Bolhási-víznyelőbarlangba szerveznek szakvezetett látogatást. Ahogyan a honlapon is írják, a túrát kaland- és bizonyítani vágyó fiataloknak, valamint sportos felnőtteknek ajánlják. A barlanglátogatás során a résztvevők megismerhetik a Bükk második leghosszabb aktív víznyelőbarlangját, annak minden szépségét és különlegességét. A bejáraton befolyó víz minden esetben nedves élményt nyújt a barlangba leszállók számára, átlagos patakhozamnál azonban ezt szárazon is meg lehet úszni. A függőleges aknákon való közlekedést beépített létrák teszik lehetővé.

A Szintes-ágba leérve egy kúszós-mászós útvonal várja majd a látogatókat, mely miatt ezt a túrát inkább barlangjárásban tapasztaltabb személyeknek ajánlják. Egyes szakaszok leküzdése barlangi tapasztalatok nélkül nagy lelkierőt és megfelelő fizikai felkészülést követel meg. Sisakot, fejlámpát és overallt a túravezető biztosít a résztvevőknek, saját részről meleg aláöltözetet, megfelelő lábbelit - gumicsizma ajánlott - és váltóruhát szükséges viselni.

