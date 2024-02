GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1904.MÁJUS 20.

Megyei telefon-hálózat.

Hevesmegyében a járási székhelyek (Hatvan, Gyöngyös, Heves, Pétervásár, Tiszafüred) telefon-hálózattal lesznek a megye központjával, Egerrel összekötve, ami a közigazgatási közszolgálat gyorsaságára nézve horribilis előnynyel jár. Az emlitett járási székhelyeken kívül Kál község is kap távbeszélő állomást, amit műszaki okok tesznek szükségessé. A létesitendő törvényhatósági távbeszélő hálózat közigazgatási bejárása már meg is tartatott május hó 3-5 napjain Schaden Frigyes posta és távirdai műszaki tanácsos vezetése mellett, amely közigazgatási bejáráson és tárgyalásokon az alispán képviseletében Puchlin Lajos megyei aljegyző vett részt.

A Vadász Lajos által szerkesztett lapot a könyvkereskedésekben vásárolhatták meg az olvasók

Fotó: / Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

EGER. POLITIKAI S VEGYES TARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1891. MÁJUS 26.

A „Korona” vendéglő jövője.

Az egri „Korona” vendéglőt jól ismeri Hevesvármegye közönsége. Egykor, mintegy félévszázad előtt egy közönséges falusi csapszék állott a helyén. Ugy hivták, hogy „Szemétdombi Kocsma.” A negyvenes években Pyrker J. László egri pátriárka-érsek épittette föl a mostani alakjában, hogy legyen Eger városának legalább egy tisztességes vendégfogadója, mert a többiek („Oroszlán”, „Szarvas”, „Zöldfa” stb.) meglehetősen ronda putrikok voltak. Nem is igen volt rájok szükség, mert az akkori idők szerint (mint helyenkint még ma is) valamennyi egri kanonoki ház vendégfogadó volt. Az idők változtával még is beállott egy valamirevaló vendéglő szükségessége, s miután a „Korona” e tekintetben a mai igényeknek nem felelt meg kellőképen, s e bajon a nem rég megnyitott „Nemzeti szálloda” s az utóbb keletkezett „Hungária” sem segitett; - közelebbről városunk nemes magisztrátusának az a derék és helyes ötlete támadt, hogy a „Korona” helyén, közel a vasúti pályához, az érsekkerthez, a fürdőkhöz, szinkörhöz, a belvároshoz stb. egy, a mai igényeknek, s Eger város szükségleteinek teljesen megfelelő, nagyobb szabásu vendéglőt kellene épiteni. Mikor a városi tanács e tervet jól meghányta-vetette, s létesitése módozataira nézve megállapodásra jutott, föliratot intézett, s ebben az emlitett tervének megismertetése után, ama tiszteletteljes kérdést intézte dr. Samassa József egri érsek ő exjához: nem volna-é hajlandó a nevezett „Korona” vendéglő-épületet, a hozzátartozó telekkel s a közvetlen mellette fekvő, s tornahelyiségül használt térséggel egyetemben, megfelelő vételár mellett, a város birtokába bocsátani? Egri érsek ő nmla, ki számtalan tanuságát adta annak, hogy Eger város szellemi, mint anyagi fölvirágzását folyamatosan s élénken a szivén viseli, meggyőzve a terv helyes és czélszerü voltáról, azt, egyelőre „elvben” elfogadni kegyeskedett, hogy a kérdéses „Korona”-épület megfelelő vételár-összegért Eger város birtokába bocsáttassék. Érsek őexja egyidejüleg a „Korona”-telep hivatalos becslését is elrendelni méltóztatott, s ennek megtörténte után, elhatározásáról, a becsár összegének is közlése mellett értesitette a városi tanácsot. E stádiumban áll jelenleg a „Korona” jövőjének ügye, mely a magistrátus által a legközelebbi vasárnapon tartandó közgyülésén fog tanácskozás s eldöntés végett városunk képviselőtestülete elé terjesztetni.

HEVESVÁRMEGYEI LAPOK. POLITIKAI ÉS VEGYESTARTALMU LAP. 1904. JANUÁR 14.

Panasz a kofákra.

Nem először. A gazdasszonyok panasszáról, kofáink visszaélésről tömérdek szó esett már. Ujabban mind sürübben érkeznek hozzánk azok a panaszos felszólalások, melyek azt bizonyitják, hogy – a pohár im csordultig telt. Tovább tűrni nem lehet. Nem elég, hogy a kofák kora hajnalban összevásárolnak már mindent a falusi árusoktól, hanem – nem egyszer – erőszakhoz is folyamodnak. Formálisan odább lökik azt az uri asszonyt, a ki korábban kelve nekik konkurencziát akar csinálni – már t. i. oly értelemben, hogy szintén falusiaktól törekszik szükségletét beszerezni.

Tudomásunk van ugyan, hogy erre már statutumot alkottak, a melynek értelmében 8 óránál hamarabb a kofa nem vásárolhat a piaczon – s hogy ez a statutum épp most vár miniszteri jóváhagyásra. Ám mégis megkivánható, hogy addig is, míg az életbe nem lép, a rendőrség védje meg gazdasszonyainkat a kofák inzultálásától. Ezt a személyes szabadság megköveteli.