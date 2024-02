Füzesabonyban a Hétszínvirág Óvodával átellenben elkészült az új bölcsőde, hamarosan megtartják a hivatalos átadót, és elfoglalhatják a gyerekek az intézményt, számolt be róla a Füzes Hírek.

Még zajlanak a simítások a füzesabonyi bölcsődében

Forrás: fuzeshirek.hu

– A kivitelezést teljes egészében az önkormányzat saját cége, a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. végezte. A beruházás zöldmezős volt, lényegében egy üres telken fogtak munkához az építők 2022. novemberében. A közel 700 négyzetméteres épületben három csoportszoba van, vizesblokkokkal és mosdókkal, valamint kialakították az étkeztetéshez szükséges helyiségeket is. A gondozókat is komfortosabb munkakörülmények várják, ugyanis irodákat, öltözőket és külön tárgyalót is kialakítottak számukra. Az új intézmény csoportonként 15, három éven aluli gyermek napközbeni ellátását biztosítja. Ezen túl biztosított lesz a hátrányos és halmozottan hátrányos, valamint a fogyatékos és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása is – részletezték.

A Füzes Hírek ottjártakor már az utolsó fázisában folyt a munka, tartott a bútorzat és a játékok összeszerelése. A bútorok és a játékeszközök teljesen újak, lényegében csak a személyes holmijukat kell átvinniük a gyermekeknek és a gondozóknak az intézménybe.

Mint írták, a bölcsőde megépítésére 323 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat a Területfejlesztési Operatív Programból. A hivatalos átadás március 1-jén, a város születésnapján lesz, amikor az ünnepélyes szalagátvágást követően a gyermekek és a gondozók birtokba vehetik az intézményt.