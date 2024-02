A korai virágzás oka, hogy a lombos erdőkben február végén süt be legtöbbet a nap, felmelegszik a talaj, és kihajtanak a tápanyagaikat hagymájukban raktározó növények. A lepellevelek fehérsége a megporzó rovarok szemével eltér a hóétól, könnyen észreveszik a virágokat. A hóvirágok kevés nektárral kényeztetik a látogatóikat, viszont a bibe érintésére a porzók alkotta sárga kúp szétnyílik, és gazdagon megszórja a rovarokat virágporral. A korai kihajtás a táplálkozó erdei állatokat is vonzaná, de a növény minden része mérgező. A már májusban érő termések magvainak olajcsepp függelékei, a hangyakalácsok értékesek a hangyák számára, az általuk messzire széthordott magokból új növények lesznek. A talajban lévő sarjhagymák által is terjed a hóvirág a közvetlen közelében, és így jellemzően tenyérnyi foltokban nagyobb területeken virít. Az áttelelő hagymák nálunk teljesen télállóak, a virágzó növény is sokat kibír, és sokszor a látszólag elfagyott virágszárak is újra felélednek.