Hagyományteremtő céllal, második alkalommal vágtak neki csütörtökön az abasári nyugdíjasklub tagjai farsangi maskarába öltözve a község utcáinak, hogy kereplők, kolompok, dobok hangjával és énekszóval hirdessék: a közösségi házban farsangi bált tartanak. Kerek Valéria klubvezető elmondta portálunknak, hogy a jelmezeket maguk gyártják ezekre az alkalmakra.

– Próbálunk olyan jelmezeket alkotni a felvonulásra, amelyek egyrészt hagyományos abasári viseletek voltak egykor, de a farsang jellegéhez híven kissé bolondosak is. Hiszen a farsang arról szól, hogy vidámak legyünk. Úgy látszik, az első felvonulásunk tetszett az abasáriaknak, ezért idén is megrendeztük. Ez is egy jó program az időseknek. A menet a közösségi házba érkezik a végén, ahol a báli díszletek újrahasznosított anyagokból készültek. Hurka és kolbász lesz a menü krumplival, és természetesen frissen sül mellé a farsangi fánk. Tóth Lászlóné a mai fánkfelelősünk. Úgy látom, rajtunk nem múlik, hogy jövőre is legyen felvonulás – összegezte Kerek Valéria.