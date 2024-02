Szó lesz a minden évben szokásos fejlesztési célú hitelfelvételről, illetve a közvilágítás fejlesztéséről is. Az előterjesztés szerint több ajánlat is érkezett és hatalmas különbség van közöttük: A DML Hungary Kft. 1 milliárd 675 millió forintos ajánlatot tett, a Grep ESG Korlátolt Felelősségű Társaság viszont 7 milliárd 448 millió forintosat. A harmadik és negyedik ajánlat logikusan a második ajánlatnál is magasabb volt. Csakhogy a Mirkóczki Ádám polgármester nevével feltöltött előterjesztésben azt írják, a DML Hungary Kft. ajánlattevő – feltételezhetően egyébként aránytalanul alacsony - ajánlata a a közbeszerzési törvény alapján érvénytelen, mivel nem támasztották alá, hogy a szakember rendelkezik közvilágítás kivitelezés során szerzett minimum 12 hónap szakmai tapasztalattal, és a hiányótlási felhívásra nem reagáltak.