A Verpeléti Gyöngyszem Óvoda és Gyöngyikék Bölcsődét Miksiné Varga Ágnes igazgató mutatta be portálunknak.

Az intézményben jelenleg 160-an járnak óvodába, 24-en a bölcsődébe, és 13 óvodapedagógus dolgozik ott. Két helyen működnek Verpeléten, a székhelyóvodában hat, a telephelyóvodában pedig egy csoport biztosítja a gyerekek óvodai nevelését.

– Jól felszerelt az intézményünk, a csoportszobákban természetes anyagokból készült bútorok vannak. Van tornatermünk, valamint orvosi-, fejlesztő és sószoba is. A tágas udvarunkon is sok-sok eszköz áll a gyerekek rendelkezésére, így biztosítottak számukra a megfelelő mozgáshoz és játékhoz szükséges feltételek – részletezte az igazgató. Szavaiból kiderült, az óvodájukban tehetségműhelyek is működnek: kézműves-, logikai-, táncos-, mesekuckó-, valamit mozgásos- és angol-, továbbá ének-zene műhelyük is van.

A verpeléti óvodában mozgalmasan indult a 2024-es év.

Első programként kilátogattak a téli erdőbe, s egy vadász segítségével megismerkedtek az ő munkájával, részt vettek a vadetetésben is. A gyerekek lelkesen vettek részt a feladatban, szórták a terményeket, gyümölcsöket és zöldségeket, tudtuk meg Feczné Harangozó Erika óvódapedagógus, aki elmesélte portálunknak, mivel teltek még az első heteik. Részletesen megismerkedtek a madárvédelemmel, aminek az élelemben szegény hónapok idején fontos szerepe van.

Az élmény napokig kitartott a kicsiknél, a vadásszal átélt kalandjaik mozzanatait lerajzolták, és a sokat meséltek az átélt pillanatokról.

Majd, mint minden évben, most is megrendezték a mesterségek hetét.

– Nagyon fontos számunka, hogy a gyerekek megismerjék a különféle mesterségeket, betekintést nyerhessenek ezekbe, és hogy akár ki is próbálhassák őket. Először egy filmet néztünk meg a mesterségekről, majd sokat beszélgettünk róluk, és rajzok is készültek a témához kapcsolódóan. A kicsik izgatottan várták a következő napokat, amikor lehetőségük nyílt kipróbálni egy-egy folyamatot – mondta el a Heolnak az óvódapedagógus.

A mézeskalácskészítéssel ismerkedtek meg elsőnek. A gyerekek képzelete szabadon szárnyalhatott, csodálatos sütemények készültek. Megtanulhatták a fafaragás fortélyait is. Először megismerték a munkaeszközöket, majd hatalmas sikerélmény volt számukra, hogy fából mindenki elkészíthetett egy rókát.

– Ellátogatott hozzánk egy nyugdíjas óvónéni, Nagy Lászlóné, akitől mindent megtudhattak az ovisaink a csigatésztáról. Megismerkedtek az alapanyagokkal, majd lelkesen gyúrták a tésztát. A csiga készítése nem csak jó móka volt, a kézügyességüket is fejlesztette – részletezte Feczné Harangozó Erika.

Nagy Lászlónéval csigatésztát készítettek

A mesterségek hetének utolsó napján fergeteges hangulat lett úrrá az intézményben: néptánclépéseket sajátíthattak el az óvodások. A tánctól kifáradva, élményekkel telve zárták a programot. Ezzel azonban nem ért véget az események sora az év első hónapjában a verpeléti oviban.

– A mesterségek hete után a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársai is ellátogattak hozzánk. Interaktív előadást tartottak a nagycsoportosoknak, akik elsajátíthatták a helyes fogápolás és kézmosás szabályait – jegyezte meg az óvódapedagógus.