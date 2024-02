„Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál” napok óta ezek a sorok járnak a fejemben. Mert hát valóban itt a farsang, s ebből az alkalomból sok-sok bált rendeznek.

Mi is meghívást kaptunk egy beöltözős buliba, és bár az elmúlt években nem választottuk a mulatás ezen formáját, most igent mondtunk az invitálásra. Nem mintha bajom lenne a gyerekekkel, de kifejezetten jó volt, hogy most nem rohangált körülöttünk sok kis jelmezes, hanem egy igazi felnőttbuliba csöppentünk bele. Egy szabály volt, valaminek be kellett öltözni, és szerencsére a legtöbben ezt igen komolyan vették. Így történhetett meg, hogy együtt mulatott róka, csontváz és tehenek, valamint az apáca és a pap, s mindannyian egy rendőr társaságában táncoltunk egész éjszaka, sőt, még egy rab és néhány kalóz is csatlakozott hozzánk. Mickey és Minnie egér, boszorkányok és rockerek színesítették az estét. Igazi farsangi kavalkád volt, remek hangulattal.

De miért is olyan jó móka beöltözni felnőttként? Ilyenkor kicsit kiléphetünk a szürke hétköznapokból, elfelejthetjük a problémákat, belebújhatunk valaki más bőrébe, és addig sem kell a saját életünkkel foglalkoznunk. Olyan ez kicsit, mint mikor „...kétszázhúsz felett észre sem veszed, és elhagyod a valóságot...”

Akik idegenkednek a maskarás buliktól, azokat csak buzdítani tudom, hogy kicsit lépjenek ki a szürke hétköznapokból, jó lesz! Amúgy is, minek annyit komolykodni?

