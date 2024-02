Az év közbeni ünnepeket is megszervezik saját körben, ezzel is programot teremtenek a családoknak és a gyermekeknek. Így hétvégén, a Zenés Babusgató keretein belül, a szülőkkel és gyermekekkel együtt búcsúztatta el a telet a Kis Bocs, a szihalmi Játékközpontban, árulta el portálunknak Galyasné Dósa Katalin, az egyesület elnöke. A maszkabálon jelmezbe bújtak a résztvevők és játékokkal, előadással, valamint sok-sok nevetéssel ünnepelték a farsangot. A résztvevők között megjelent egy kisegér, egy tigris, de még a Star Wars egyik szereplője, Yoda mester is tiszteletét tette a hangulatos délutánon.

Galyasné Dósa Katalin továbbá elmondta, hogy a Zenés Babusgatót minden hónapban megszervezik a szihalmi Játékközpontban, ahol a legkisebbek is dalolászhatnak szüleikkel.