A rekordbeállításra 2019. június 8-án sor is került a fogathajtó verseny keretében Mezőtárkány településen. Halászné Tóth Mónika, Tóth Imre, Pásztor István 510 adag "Egy időben, egy helyen, kézzel elkészített, legtöbb sült hagymás vér " rekordjának felállításában jeleskedett. A résztvevők, valamint a támogatók diplomát kaptak, s a mai napig Magyar rekordnak számít ez az 510 adag készítmény. De nem csak a sütés-főzők, de a támogatók – Községi Önkormányzat Mezőtárkány, Pásztor-Hús Kft Eger, Kállai pékség Füzesabony, Egy Falat Esély alapítvány és a háttérben lévő nem látható segítők – is elismerésben részesültek. Ők az alapanyagot biztosításáért a rekord elkészítéséhez.

– Sajnos az egyik rekorder, nevezetesen Tóth Imre barátunk betegsége, elhunyta miatt a diplomát akkor nem tudtuk átvenni, így azt a napokban Gál Gábor és párja adták át a az özvegy Tóthné Szabó Anitának és nekem. Halászné Tóth Mónika munkahelyi elfoglaltsága miatt nem lehetett ott az átadáson. Elismerő diplomát kaptak a rekordban résztvevő személyek, támogatók. Nem volt kis dolog akkor ezt megszervezni, hisz sertésvér, sok hagyma, fokhagyma, fűszerek, friss kenyér kellett ahhoz, hogy elkészüljön és mindenki azt elfogyaszthassa. Az üstöt Budapestről kértük kölcsön a Nótafa vendéglőből, ahol Buza Barna volt nagy segítségünkre. Örömmel mondom, hogy az 510 adag sült hagymás vér sikert aratott és már a reggeli órákban az érdeklődők azt el is fogyasztották – emlékezett vissza az oklevél átvétele kapcsán Pásztor István, aki most is köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a rekord létrejöttét.