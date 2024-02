A kisváros költségvetésének az elfogadásakor bizonyossá vált, hogy a büdzsé bevételi és kiadási oldala eléri a három- és félmilliárd forintot. Az iskolafelújítási projekthez kapcsolódó pályázati támogatás, mintegy négyszázmillió forint tavaly év közben érkezett meg az önkormányzat számlájára, így az a mostani költségvetésben szerepel, miként a petőfibányai kerékpárutat a vörösmajori városrésszel összekötő szakasz megépítésének kétszázmilliós költsége is, ami tavaly már ugyancsak az önkormányzat számlájára került. Saját forrásból pedig mintegy kétszázmillió jut különböző fejlesztésekre. A központi támogatások is emelkednek, igaz, hogy az államnak az önkormányzat részéről befizetendő szolidaritási hozzájárulás mértéke is jelentősebb lesz, mint korábban.

Pálinkás Péter alpolgármester közlése szerint a jelentősebbek beruházások közé tartozik saját forrásból parkolóépítés Selypen és a Mátravidéki Erőmű lakótelepén 30, illetve 25 millió forintból, valamint utóbbi településrészen garázssor kialakítása 50 millióból. A temetőhöz vezető kerékpárút első részéhez 50 milliót különítettek el. Az úgynevezett „csincsa” – belterületi vízelvezető árok – tisztítására 20 millió forint jut, tízmillióból pedig bővítik a közterületi kamerarendszert. Rendezvények szervezésére, a felhalmozási tartalékból plusz tízmillió forintot kap a városi könyvtár.

A civil szervezetek támogatását is megszavazták a képviselők. Egyebek közt a Pitypang Egyesület kétmilliót, a polgárőrség 3,1 milliót, míg a sportegyesület nyolcmillió forintot kap 2024-ben. Jut támogatás az asztaliteniszezőknek és a taekwondósoknak is.

Jó hír, hogy a bölcsődében bevezetik a játékos angolnyelv oktatást, az óvodában pedig a jövőben logopédus szakembert is alkalmaznak.