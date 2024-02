Tiszanánán naponta átlagosan 350-400 adag ételt készítenek a központi konyhán a legkülönbözőbb korosztálynak, ők még nem kapcsolódtak be a svédasztalos menza kísérletbe. A menzájuk kínálata február 21-én, szerdán:

tízóraira: kakaó, friss kakaós kiflivel,

ebédre: brokkolikrém leves, levesgyönggyel, rántott csirkecomb, petrezselymes rizzsel, friss csalamádéval.

Uzsonnára padlizsánkrémes szendvics járt, teljes kiőrlésű, magvakkal dúsított búzalisztből.

A svédasztalos menza kísérletet Tiszanánán is jónak tartja az élelmezésvezető.

Forrás: Beküldött fotó

Veres Jánosné, Rózsika élelmezésvezető azt mondja, céljuk, hogy egészséges, friss alapanyogkból készült ételek kerüljenek a gyerekek asztalára a menzán.

Étel itt nemigen megy veszendőbe, mert igyekeznek mindig olyan ételsort összeállítani, amit otthonról is ismernek a gyerekek, így szívesen megeszik. Amióta az infláció miatt elszabadultak az élelmiszerárak, alig marad valami a tányéron, nem válogatnak a gyerekek. Naponta legalább kétszer kapnak valamilyen zöldséget, gyümölcsöt, a pékáru nagy részét maguk sütik az asszonyok, teljes kiőrlésű lisztből, lehetőleg magvakkal. Rózsika azt is hozzátette, mivel a településen a gyerekek 95 százaléka hátrányos helyzetű családból származik, nem kell fizetniük a menzai étkezésért, a többieknek pedig az önkormányzat biztosítja az ingyenes étkezés fedezetét. A napi normatíva a gyerekeknél korcsoportonként nettó 630-tól 700 forintig terjed, de ha helyben készítik az ételeket, ebből az összegből kigazdálkodható az egészséges, friss étel. Ha minden hazai menzán hasonló ételt tálalnának, nem lehetne ok panaszra, ám nem mindenütt ilyen rózsás a helyzet.

Az élelmezésvezető jó ötletnek tartja a svédasztalos menzai kísérletet

Rózsika azt is elmondta, hallott a svédasztalos menzai kísérletről, amit nagyon jó ötletnek tart, főként a felsőtagozatos, középiskolás korcsoportban, ám ehhez pályázni kellene egy nagyobb összegre, amely biztosítaná a szükséges eszközök és feltételek előteremtését.

Olvasónk arról számolt be, hogy több, mint tízenötezer forintot fizet havonta a menzai kosztra, ám a gyereke folyamatosan panaszkodik, és mindig farkaséhesen tér haza a délutáni órákban. A gyermek már többször jelezte otthon, hogy nem kér tovább a menzai kosztból.