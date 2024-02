Elhangzott: Eszterházy szellemisége most is érezhető, öröksége a jövőnek, tanár kollégáival bíznak abban, hogy a tudáson túlmenően olyan értékrendszert is átadtak, amely szeretet által vezérelt és szilárd alapokat biztosít az elkövetkezőkre. Kérte, maradjanak kapcsolatban a várossal és az egyetemmel, segítsék az alapítványt és szerezzenek itt újabb képzettséget. Az új feladatokra tekintsenek ajándékként, ezáltal teljesíthetik ki magukat. Kérte, higgyenek magukban, álljon előttük a Nobel-díjasok példája, válasszák ki, mit és hogyan érdemes tanulni, azt hogyan lehet alkalmazni, tanuljanak egész életükben, vas akarattal valósítsák meg céljaikat. Az önbizalmon kívül kell felkészültség, hitelesség, tisztesség, jó szándék. Nem ígér sima utat a sikerhez és a boldogsághoz, a 21. század állandóan változik, számtalan kihívással kell szembe nézni az élet minden területén. Sok bizonytalan érzéssel kell megküzdeni, bízzanak magukban, embertársaikban és a gondviselésben, tegyék meg, ami tőlük telik. Törekedjenek a tökéletességre., életük alapuljon a szeretetre, tekintsenek derűvel a feladatokra, Isten adjon ahhoz egészséget és áldása kísérje őket.

A végzősök nevében Beksi Júlia Réka búcsúzott, akinek az itt töltött évek adták élete eddigi legszebb pillanatait. Megemlítette a hallgatói önkormányzati tevékenységét, a bulik utáni reggel nyolcas órákat, a cheerleaderséget, s azt is, hogy itt bukott meg először. Állóképességét a B és C épület közötti ingázásnak köszönheti, a HÖK-ben sok barátot szerzett. Kifejtette, az egyetemen nem csak tanultak, hanem olyan közösségbe kerültek, ahol barátságokat kötöttek, emlékeket szereztek, s bízik abban, hogy olyan kapcsolatokat építettek, amelyek hosszú évekig kitartanak. Nem tudja, mit hoz a jövő, de ha a nehezebb utat választják, nem fogják megbánni. - Emlékezzenek arra, hogy a nehézségek a céloknak megfelelően formálják őket! - mondta. Kívánta, legyen sikeres és boldog az útjuk.

A végzősök visszaadták a város kulcsát dr. Bánhidy Péter jegyzőnek, aki el is búcsúzott a hallgatóktól, de reményét fejezte ki, hogy visszatérnek Egerbe, a város visszavárja őket. Bízik abban, hogy gyarapították tudásukat és azt átadják majd másoknak is.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egri és jászberényi képzési helyein januárban alapképzésben 136-an, mesterképzésben 66-an, osztatlan képzésben 48-an szereztek diplomát, felsőoktatási szakképzésben 24-en szereztek képesítést, szakirányú továbbképzést pedig 41-en teljesítettek. A 308 végzett közül 196-an vették át diplomájukat az ünnepségen. A rendezvényen a habilitációt szerzett szakemberek is átvették oklevelüket és a doktori címet szerzők is. Tudományos publikációs, vagy alkotói díjakat adtak át azoknak az oktatóknak, kutatóknak, hallgatóknak is, akik rangos tudományos folyóiratokban tettek közzé cikkeket, vagy éppen filmet készítettek.