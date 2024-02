Idén is útra kelnek a zarándokvonatok. A Csíksomlyóra induló Boldogasszony és Misszió zarándokvonatok mellett idén Lengyelországba és Krakkóba is indítanak majd szerelvényeket – számolt be róla a HírTv.

Soltész Miklós, az egyházakért is felelős államtitkár szerint, ha nem mondjuk meg, mi a fontos számunkra magyaroknak, keresztényeknek, és mindazoknak, akik hisznek az összefogásban és a nemzetben, akkor senki sem fogja meghallani a hangunkat.

Felföldi László megyéspüspök úgy fogalmazott: a zarándoklat olyan mint egy kirándulás, amikor felérünk a hegytetőre látjuk, hogy honnan jöttünk és mi vesz körül bennünket. Csíksomlyó mellett júniusban Czestochowába és Krakkóba, szeptemberben pedig Mátraverebély-Szentkútra is indítanak majd szerelvényeket.