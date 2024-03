A Nyugati Kapu Látogatóközpont kiállítása idén tavasszal újra megnyitotta kapuit, húsvétkor pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn is délelőtt tíz és délután öt óra között várja a látogatókat. Az érdeklődők a Karszt és Élővilága kiállítás interaktív elemeivel szemléletesen, sok esetben pedig játékos módon figyelhetik meg a Bükki Nemzeti Park állat- és növényvilágát, valamint tanulhatnak a hegység földtani kialakulásáról is. Az odajutáshoz, Felsőtárkányból indulva öt különböző - változatos hosszúságú és nehézségi szintű - tanösvény közül is lehet választani, melyek közt séta vagy túra jellegű tematikus útvonalak is vannak.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal a Mátrában is lehet találkozni

A mátrai kirándulások előtt vagy után pedig útba ejthető Mátrafüreden a Harkály Ház, valamint akár a Cincér tanösvény vagy a Mandula tanösvény is. A Harkály Ház a négy nap alatt délelőtt tíz és délután négy óra között várja a látogatókat. Ez az ökoturisztikai és környezeti nevelési központ sok szempontból foglalkozik a Mátrával, annak kialakulásával, tájtörténetével, élővilágával, de képet ad a hegység természetvédelmi helyzetéről, illetve az ott dolgozó természetvédelmi őrök munkájáról is.

Nógrád vármegyében is akad program lehetőség, hiszen az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen is készülnek a húsvétra. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark geoturisztikai központja összetett program-kavalkáddal készül és mind a négy napon reggel kilenc és délután négy óra között várja látogatóit. Március 30-án az Ősfenyő Belépő fogadóépülettől 10:45-kor indul egy tematikus túra, amely bemutatja az egykori vulkáni katasztrófát követő kibontakozást és a tavaszi újjáéledés témáit is, a geológiai tanösvény bejárása mellett. Ezen kívül mindennap tojáskeresést szerveznek a gyermekeknek.

Szintén március 30-án, mutatkozik be a Vidra Verda is az ingyenes "Mocsárjáró" programjával, ami a Miocén erdő vízi élővilágára nyit ablakot a látogatóknak. Március 31-én délelőtt tizenegy órától a Lombkorona kávézó cápás tavacskája mellett az élethordozó ősóceánra, az egykori tengerelöntésekre, a Pannon-tóra és a Kárpát-medencei vizekre, locsolásra emlékeznek.

Március 31-től április 1-ig nagyszabású termelői vásárt tartanak, ahol parázson sült malomkalácsot és szilvalekvárral töltött laskát is lehet kóstolni. Az esemény lehetőséget ad a helyi termékeket támogató GEOfood kezdeményezés népszerűsítésére is, melyet az UNESCO is felkarolt. A legkisebb vendégek számára kisállat simogató, arcfestés, nyúldobó verseny, húsvéti kézművesség, hűtőmágnes készítés és természetesen tojásfestés is lesz. Április 1-jén a délelőtt tizenegy órakor kezdődő Húsvéti Miocén túrán pedig a Miocén erdő orrszarvús szigetének nőstény lakóit és fáit megöntik, ezzel kiváltják a Hollókőn szokásos vödörrel locsolást. A locsolástól tartózkodók így bátran, helyi locsolkodás nélkül vehetnek részt rítuson.

A programokon való részvételről és a regisztráció további információiról a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján lehet tájékozódni.