Újságírást OKJ-s képzésen is lehetett tanulni

Mai szemmel szinte hihetetlen, de volt itt Egerben OKJ-s újságíró képzés is, a Németh Mária (Maja) vezette alapítványi iskolában. Tanított ebben a képzésben dr. Bartók Béla és Komlósi Csaba, akik akkor mindketten a főiskola oktatói voltak, illetve néhány hírlapos kollégával együtt – dr. Szalay Zoltán, Havas András, az időközben doktori címet szerzett Szuromi Rita – jómagam is. Az évek során úgy félszázan szerezhették meg itt az újságíró "szakmát" tanúsító oklevelet, ám közülük csak a szolnoki Hutter Zsófiáról és a felsőtárkányi Sike Károlyról tudom, hogy megkapaszkodott ezen a pályán. Karcsi egyébként mindvégig a szorgalom mintaképe volt, egyetlen óráról sem hiányzott, és minden feladatot kiválóan teljesített.