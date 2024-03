Péntek

Gyöngyös

17 óról a Vachott Sándor Városi Könyvtárban Madaras László grafikusművész munkáiból összeállított könyv-katalógus bemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők.

18 órakor kezdődik a nőnapi gálaműsor a Mátra Művelődési Központban. Az Orfeum Vándorszínpad vendégjátékán nép­szerű operett- és musicalrészletek, közkedvelt retró slágerek hangzanak el Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari-díjas operetténekes, Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari-díjas operettprimadonna, továbbá Détár Enikő és Bodrogi Attila színművészek, valamint Birinyi Mónika szubrett- és Bálint Csaba tenorelőadásában.

A Leander Kills Gyöngyösön, a Start Műhelyben koncertezik 19 órától. A magyar metálegyüttes számos koncerten, fesztiválon lépett már fel megalakulása óta. Népszerűségük a mai napig kitart. Igényes zenéjükkel garantálják a színvonalas koncertélményt.

A nőket ünnepeljük a hétvégén Hevesben

Répáshuta Pénteken egy kis ünnepség keretében idézik fel Répáshután a Bükki Csillagda elmúlt két évének eseményeit, eredményeit, és beszámolnak a nagyközönség előtt az idei tervekről, programokról is. Ezen a napon a Bükki Csillagda 11-kor nyit, de rendkívül kedvezményes áron, a 100 forintos regisztrációs jeggyel lesz látogatható, s csak helyszíni jegyvásárlással. Az ünnepséget követően a planetáriumban folyamatosan 3D-s vetítéseken lehet részt venni, a Naprendszerünkről szóló kiállítás megtekintésén és az obszervatóriumi bemutatón túl. Egy különlegességgel is kiegészül a nap programja: a Bükki Nemzeti Parki Termék Védjegyet elnyert termelők elhozzák termékeiket – mézeket, lekvárokat, szörpöket, smoothie-kat, szappanokat, szépségápolási terméket stb. –, amelyeket meg is kóstolhatnak, ki is próbálhatnak, és meg is vásárolhatják a helyszínen. Aki ezen a napon látogató lesz, garantált ajándékkal térhet haza! A március 9-ét és 10-ét ugyancsak az ünneplésnek szentelik: ezen a hétvégén minden látogató kedvezményes jegyárakon vehet részt a Bükki Csillagda komplex programján.

Eger Március 8-án 11 órától városnéző sétát tartanak Eger belvárosában nőnap alkalmából, Badacsonyiné Bohus Gabriella egri nők történeteit meséli nemcsak egri nőknek. A gyülekező a Hotel Unicornisnál lesz, az esemény részvételi díjas.

Hatvan

Kézműves foglalkozást tartanak az Ady Endre Városi Könyvtárban (Kossuth tér 3.) délután 5 órától.

18 órától különleges estével ünneplik a hölgyeket a Nőnapon pénteken. A Hatvani Rendezvényházban (Nagy Endre terem) fellép Aranyosi Péter és Csonka András. Ugyancsak Hatvanban, szombaton este kilenctől a sportcsarnokban nőnapi bulit rendeznek, a házigazda DJ Roland P lesz, belépés a hölgyeknek ingyenes.

Szombat

Mátra Március 9-én rendezi a Kékes Turista Egyesület a 19. Mátrahegy Teljesítménytúrát, amelyre március 6-a 20 óráig lehet nevezni. A 10, 20, 30 és 40 kilométeres távok rajt- és célhelye egyaránt a gyöngyössolymosi Gárdonyi Géza Művelődési Ház lesz. A start a táv hosszától függően reggel 7 és 10 óra között történik. A két hosszabb távot csak tapasztalt, edzett túrázóknak ajánlják a szervezők. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az erőnléthez, a távhoz, a szintidőhöz, a terephez és az időjáráshoz igazodó távválasztás, a jelzett turistautakon való tájékozódás a nevezők feladata. Nevezési lehetőség és további információk a Kékes Turista Egyesület weboldalán találhatók.

Szilvásvárad Szombaton 15 órakor kvízestet tartanak a községháza házasságkötő termében, amelyre 2-6 fős csapatok jelentkezését várják pénteken 20 óráig. A csapatoknak háromszor húsz kérdést kell megválaszolniuk.

Eger Március 9-én 11 órától Kalap Jakab szórakoztatja a kicsiket a Hotel Eger & Parkban (Szálloda utca 1-3.).

Hatvan A helyi Sportcsarnokba várják a bulizni vágyókat. A belépés hölgyeknek az egész esemény időtartama alatt ingyenes.

Tisza-tó Indul a Tisza-tó idei első nagy fesztiválja, a 16. Abádszalóki Tiszator Böllérfesztivál és Gasztronómiai Vásár az abádszalóki Füzes Kempingben.

Vasárnap

Hatvan Március 10-én délelőtt 10 órától családi kikapcsolódást nyújtó, papagáj kiállítással várják a madarak szerelmeseit a Grassalkovich Művelődési Házba. A kiállítás egyik nem titkolt célja, hogy egy kicsit közelebb hozza felgyorsult hétköznapjainkhoz a természet ezen apró csodáit és felhívja figyelmünket törékeny természetünk védelmére.