Heves vármegyében rengeteg fejlesztés valósul meg a közeljövőben. A Tisza-tó Heves vármegyei oldalának jövőjéről dr. Juhász Attila Simont, Heves Vármegye Közgyűlésének elnökét, és mint a Tisza-tavi Térségi Fejlesztési Tanács alelnökét kérdezte az I Love Tisza-tó magazin, vele készítettek interjút, szóba került a Tisza-tó turizmusa is.

– A covid alatt fellendült a hazai turizmus és a Tisza-tavat is egyre többen fedezték fel, majd a 2022-es, 2023-as évben érezhető volt egy kis megtorpanás. A vendégéjszakák számában egy kis csökkenés volt tapasztalható, de a horgász- és kerékpáros turizmusban a visszaesés nem érhető tetten. Tehát azt látjuk, hogy az aktívturisztikai szolgáltatások piaca fellendülőben van. A Tisza-tónál egyre több igény van a minőségi szállásokra és a minőségi gasztronómiára is, amire reagálnak a vállalkozók. Nagy szükség volt már az utak javítására, így az M3-as autópályáról Hevesen át Kisköréig, vagy akár onnan Tiszanána, Sarud érintésével Poroszlóig, a 33-ig jó úton tudnak haladni az autósok. Ez volt az alapja a turisztikai fejlesztéseknek, ami részben TOP-os forrásból, részben a Magyar Falu Programból, a Magyar Közúttal közösen történt – mondta.

Kérdésként felmerült, hogy milyen fejlesztések várhatóak idén Heves vármegye Tisza-tavi részén. Szavai szerint, az egyes Tisza-tavi települések is jelentős turisztikai fejlesztéseket fognak magukénak tudni, hiszen minden önkormányzatnak lehetősége volt a TOP Pluszban is pályázni. Jelentős pályázati nyereség Tiszanána részéről egy Dinnyéshátat érintő közel 423 milliós turisztikai fejlesztés. A Tisza-tótól csupán 35 kilométerre lévő Erdőtelki Buttler-kastély felújítása több mint 1,4 milliárd forintból valósul meg, ami gyönyörű pompájában fogja majd a látogatókat fogadni, de ha nyer az újabb aktív turisztikai pályázatuk is, akkor az arborétuma is megújul majd.

– Folyamatban van, és bízunk a sikerében annak az aktívturisztikai pályázatunknak, melynek forrásaiból több mint félmilliárd forintnyi fejlesztést fogunk a Tisza-tó partjára vinni. Egy evezős és egyéb jármódokat összekapcsoló turisztikai fejlesztés lesz ez, ami vármegyénk Tisza-tavi zászlóshajó projektje lesz. A Tisza-tó partján egy olyan vízitúra hálózatot hozunk létre, amelyben egységes arculattal rendelkező kiszállóhelyeken léphetnek partra a látogatók.

A Tisza-tó turizmusa fejlődik, így a térségéé is

Ebből kettő Poroszlón, egy Újlőrincfalván, egy Sarudon, egy Tiszanánán és egy Kiskörén jön létre. Ennek a fejlesztésnek a központja Sarud lesz, ahol csónakházat és eszközöket is tudunk vásárolni a projektből, illetve itt valósul meg a Vízipók Csodapók tanösvény is, ami régi álmunk volt. Poroszlónál a Hortobágyi Nemzeti Park kezelésében lévő Tisza-tavi Vízi Sétány felújítására is 100 millió forintot meghaladó összeget szánunk ebből a pályázati pénzből. Ezekkel a fejlesztésekkel az a célunk, hogy a jelenlegi, helyi vállalkozásoknak nyújtsunk plusz lehetőséget, hiszen nem szeretnénk sem új turisztikai szereplőként belépni (vármegyei önkormányzatként nekünk nem ez a szerepünk), sem pedig új turisztikai szereplőket ide behozni. A vízitúrás projektnél a jelenlegi strandok üzemeltetői készen kapják ezeket a kiszállóhelyeket, amin keresztül a tőlük bérelt meglévő eszközökből is megoldható lesz a partra-, illetve a vízre szállás. A tervek szerint ezek a vízi kiszálló helyek már a 2025-ös turisztikai szezonban működni fognak.

Felmerült, hogy tavaly több település is átvehette a támogatói okiratot, amelyben jelentős forráshoz jutottak. Összesen több mint 1,5 milliárd forintnyi támogatás érkezett a Tisza-tavi Térségi Fejlesztési Tanácshoz, amiből a Heves vármegyei oldal több mint 300 millió forintot kapott, ebből különböző turisztikai fejlesztések valósulnak meg már ebben az évben.

– Ezek mind olyan turisztikai fejlesztések, amelyek a Tisza-tó közvetlen partjától kissé távolabb eső, de még a térséghez kapcsolódó települések lehetőségeit fejlesztik. Van, ahol sportturizmusra költenek, máshol a kiállításukat fejlesztik. Emellett mind a négy vármegye elkészítette a saját Tisza-tavat bemutató filmjét, amiből egy nagy Tisza-tó film fog összeállni.