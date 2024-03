– Számos alkalommal halljuk, hogy a tökéletes smink elkészítése előtt nagy hangsúlyt kell fektetni a rendszeres bőrápolásra. Ezzel kapcsolatban mik azok az alapok, amiket be kell tartani annak érdekében, hogy az arcunk ne csak szép, hanem egészséges is legyen?

– Ma már, ha a bőrápolási rutin mint fogalom szóba kerül, sokszor a legbonyolultabb, soklépéses műveletekben gondolkodunk, pedig véleményem szerint koránt sem ebben rejlik a titok – kezdte Pócs-Nagy Boglárka. – Abban egyetérthetünk, hogy a rendszeresség kialakítása nagyon fontos, de kezdjünk az alapokkal. Legyen egy megfelelő arctisztítónk. Itt elsősorban nem a sminklemosásra gondolok, hanem ezt követően, a smink maradványainak és minden egyéb, a bőrön lévő szennyeződésnek az eltávolítására. Kezdésnek indíthatunk egy olajos állagú lemosóval, amely szépen fellazít minden szennyeződést, majd második lépésként egy vizes bázisú lemosóval fejezzük be a tisztítást. Olajos állagú lemosót egyébként zsíros bőrűek is bátran használhatnak.

Pócs-Nagy Boglárka elárulta a tökéletes smink titkát

Fotó: Huszár Márk / Forrás: Heves Megyei Hírlap

A rutinunkat folytathatjuk egy hidratálóval, nappal pedig kiegészíthetjük egy fényvédővel.

Úgy gondolom, egy fiatal, problémamentes bőr esetén ez teljesen elegendő a mindennapokban. Abban az esetben azonban, ha bőrproblémákkal küzdünk, vagy esetleg specifikusan szeretnénk egy-egy területre fókuszálni, akkor ebbe a pár alaplépésbe beilleszthetjük a problémamegoldó készítményeinket is. Gondolok itt például problémás bőr esetén egy adott gyulladáscsökkentő hatóanyagra, legyen az retinol, szalicilsav, azelainsav. Ha pedig pigmentfoltokkal küzdünk, akkor válasszunk valamilyen halványító összetevőt, ilyen például a C-vitamin, arbutin és még sorolhatnánk. Azt javaslom, az újdonságokhoz fokozatosan szoktassuk hozzá a bőrünket, főleg, ha intenzívebb hatóanyagról van szó és mindenképpen kérjük ki szakember véleményét, ha bizonytalanok vagyunk a saját bőrünk szükségleteiben. A jó smink alapja a bőrápolásban rejlik, ezért ha ezzel megvagyunk, smink ügyben már nem lesz túl nehéz dolgunk.

– Véleményed szerint hogyan kellene kinéznie a tökéletes sminknek?

– Ha a hétköznapi megjelenésünkről van szó, itt is érdemes az egyszerűségre törekedni és multifunkciós termékekben gondolkodni. Egy mindennapos, gyors sminkhez fontos egységesíteni a bőrünket. Itt megjegyezném, hogy az alapozón túl már szuper színezett fényvédők és hidratálók is elérhetőek. Ezen felül, ha az arcunkon pattanások vagy bőrhibák vannak, azokat érdemes korrektorral tompítani. Adjunk egy kis életet a bőrünknek egy lágy pirosítóval vagy bronzosítóval, igazítsuk meg a szemöldökünket és ragadjuk meg a kedvenc szempillaspirálunkat, amivel megemeljük a tekintetünket. Végül pedig ízlés szerint egy rúzzsal vagy egy szájfénnyel fejezzük be a reggeli ötperces sminkünket.

– A sminkünk elkészítéséhez hogyan válasszuk ki a megfelelő termékeket?

– Itt szintén azt tartom fontosnak, hogy ne halmozzunk túl sok dolgot a neszesszerünkbe, mert a reggeli rohanás során nem fogunk tudni eligazodni a káoszban. Sokkal jobb, ha választunk pár kiváló minőségű, biztos alapterméket, amelyet szívesen használunk. S ha már itt tartunk, nagyon fontos kihangsúlyozni a minőséget, tapasztalatok szerint ugyanis a minőségi termékekkel sokkal könnyebb dolgozni, emiatt ezek megvásárlását biztosan nem fogjuk megbánni. Ezen felül persze mindenki a saját ízlésére és stílusára szabhatja a sminkjét. Ha eddig még nem tettük meg, talán ezen a ponton érdemes kérni egy sminkes szakember segítségét, aki néhány mozdulattal, gyakorlatban is segít elsajátítani a személyiségünkhöz leginkább passzoló megjelenést.

– Színválasztás esetén mire érdemes odafigyelni?

– A színtanácsadás gyakorlatilag egy külön szakterület. Nagyon sokat számít, ha az ember rátalál a személyes színeire és elkezdi viselni azokat. Fontos ismerni, milyen árnyalatok állnak nekünk igazán jól, de véleményem szerint a hétköznapi sminkhez érdemes inkább a föld színeiben gondolkodni, s azokkal hangsúlyozni a saját karakterünk színeit. Azt azért mindenképp szeretném megemlíteni, hogy itt nem egy darab natúr vagy barna árnyalatról van szó, hanem azoknak az egészen hideg szürkéstől, a meleg vöröses barnáig tartó színpalettájáról.

– Melyek azok a sminkhibák, amelyeket a leggyakrabban elkövetünk?

– A leggyakrabban elkövetett sminkhibák szerintem a rossz berögződések mentén ragadnak meg. Még mindig gyakran előfordul az alapozó helytelen színválasztása, a túlrajzolt szemöldök vagy szájkontúr, a nem megfelelő helyre húzott szemceruza és az el nem dolgozott kontúrok. A tanácsadások során én azt tapasztaltam, hogy gyakran túl erősek a mozdulatok, a kelleténél bővebb az anyaghasználat és kevesebb a türelem az eldolgozásra. Egy jó sminknek nem a bőrünk felszínén, hanem azzal együtt kell élnie.