A Himnusz elhangzását követően Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány polgármestere mondott ünnepi beszédét.

Az óvodások is elhelyezték saját készítésű virágaikat az emlékmű tövénél.

Forrás: Sike Sándor / Heves Megyei Hírlap



– Ezen a jeles napon Mezőtárkányon szokásosan az Összetartozás emlékművénél tartjuk megemlékezésünket. Szimbolikus hely mindannyiunk számára. A környezete, – az emlékművek, épületek – szintén történelmünkről mesélnek. Országos és helyi események sorakoznak a megírt krónikákban, melyeket büszkén olvasunk ilyenkor… És beszédesek a kövek is minden ünnepen. Emlékeket idéznek, magasztos pillanatokat, melyeket a hétköznapok apró tetteiből, jószándékokból állnak össze – fogalmazott a szónok.

A polgármester szavai szerint: 1848-49 eseményeit, a forradalom dicső alakjait is évről évre felidézzük. Nemzeti ünnepeink a legnagyobb hőseinkről szólnak. Útmutatásról, szabadság eszméjéről, emberi helytállásról, melyet az utókor ítélőszéke emelt példának elénk.

– 1848 szeptemberétől az egész ország vívta szabadságharcát az ellenünk felheccelt nemzetiségi seregekkel az osztrákokkal szemben, és az általuk segítségül behívott oroszok ellen. Küzdelmeinkben, a vég napjaiban nemzet született…. Összefogás, közös szabadságeszme, a jobb jövő záloga szökkent szárba, amely lerázta a feudalizmus utolsó béklyóit és a polgári társadalmi rend alapjait teremtette meg...

Azzal a tudattal teszünk meg minden lépést, hogy a haladás fáklyáját most is mi tartjuk magasba és mi világítjuk be a komor európai tájat. Az utódok, vagyis a mi kötelességünk, hogy a 48-as forradalom szimbolikus fáklyája egy pillanatra se hunyjon ki, tartozunk ezzel hőseinknek, akik magasztos küzdelemben váltak példaképpé – fogalmazott beszédében Tóthné Szabó Anita.

Az ünnepi beszédet követően a helyi általános iskola énekkara, diákjai adtak elő az ünneppel kapcsolatos zenés, prózai részleteket.

A koszorúzáskor az önkormányzat részéről a polgármester, Pásztor István alpolgármester, dr. Kovács András jegyző, majd az intézmények, a nyugdíjas klub, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a civilek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúját.

Az évek folyamán már hagyomány, hogy az óvodások a maguk készítette virágaikat szúrják le az emlékmű tövébe. Így volt ez idén is, mikor szépen felsorakozva ezt megtették.