Az egri várban is tavaszodik, hoztunk is néhény pillanatot egy kellemes délutánról. Ugyan a várban kanyargó aknafigyelő folyosókra csak kísérettel mehetünk be, de jól eshet egy séta akár együl is.

Az egri várban a kilátás is remek

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Az erődítmény és A Dobó István Vármúzeum minden nap délelőtt 9 és este 6 óra között tart nyitva. A fegyvermustra, a hősök terme, a múlt-kirakó és a Holló Valéria kiállítás, valamint a romkert rotunda is minden nap 10 és 16 óra között tart nyitva. A kazamata ás a börtön kiállításai hétköznap csak idegenvezetéssel látogathatóak, ám hétvégenként önállóan is. Ha meguntuk a mozgást, akkor beülhetünk a vármoziba, amely minden nap fél 10 és fél 5 között van nyitva, a vetítések félóránként indulnak.