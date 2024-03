Ötösre vizsgázott az életmentésben a tavaly nyáron megvásárolt 5 darab Reanibex 500 EMS újgenerációs defibrillátor a mentőknél, tájékoztatta portálunkat dr. Czakler Éva az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Alapítvány kuratórium alelnöke, az OMSZ szolgálatvezető főorvosa. Mint mondta, a Reanibex 500 EMS a kategóriája egyik legjobb mentéstechnikai eszköze, beszerzési ára 7,5 millió forint. Felajánlásaikkal a Heves vármegyében élők is segíthetik újabb életmentő eszközök beszerzését, tette hozzá.

– Aktív mentőorvosként a technika fejlődése egyet jelent számomra az életmentésben rejlő új lehetőségekkel, ezért mindig izgalommal tölt el, amikor alapítványunknak sikerül a legmodernebb készülékeket beszereznie. A mentéstechnika világában mindig rengeteg az új fejlesztés, és ha életmentésről van szó, csak a legjobb eszközökkel érhetjük be. Az újítással azonban felelősség is jár. Defirbrillátorok esetén különösen fontos, hogy ne csak a gyártók ismertetőit bújjuk, hanem első kézből szerezzünk tapasztalatokat a kinézett készülékekről. Ezért az eszközöket a legkeményebb kiképzésnek vetettük alá, és azok az elvárásainknak megfelelően a Mentőmotoros Szolgálat bajtársainál jelesre vizsgáztak. A mentőmotorosok beszámolója jól mutatja, hogy milyen hatalmas segítséget jelent az új eszköz a bajtársak mindennapjaiban, és élet-halál helyzetekben egyaránt – emelte ki dr. Czakler Éva.

Nagy Norbert mentőtechnikus, a Mentőmotoros Szolgálat vezetője szerint az új életmentő eszköz kompakt, kézre áll, alig néhány kiló, de rendkívül sokat tud.

– Motorosként többnyire egyedül érkezünk és kezdjük meg az ellátást, így különösen sokat jelent, hogy ilyen praktikus. Ráadásul a hordtáskája ütésálló, így bármilyen behatás is éri, a készüléknek akkor sem lesz baja, nagyon strapabíró. Ha kimegyünk egy beteghez, az ellátásnak vannak kötelező lépései. Így megmérjük a vérnyomást, a pulzust, a szaturációt vagy épp a testhőt – ezeket pedig mind az új géppel tesszük már. A készülék ugyanis nem csak defibrillátor, hanem egy komplex monitorozó eszköz, így minden betegellátásnál használják a bajtársak. EKG is készíthető vele, az eredményeket pedig digitálisan vagy a készülék saját nyomtatóját használva, szalagon is átadhatjuk a kórházi csapatnak – részletezte Nagy Norbert.