Két éve üzemeltettünk be egy kis kandallót, abban reménykedve, hogy gázszámlánk talán így kifizethető lesz. Sok mindennel ajándékozott meg bennünket ez a kényszerszülte megoldás. Rájöttünk, hogy a jó minőségű tűzifa nagy érték, s ebből spájzolni is érdemes, ha úgy adódik. Rátaláltunk az élményre, a kandallóban izzó hasábok melegére, és lélekmelengető látványára. A begyújtás körülményesnek tűnik, amíg nem válik rutinná. Lassanként rájön az ember, hogy a kertben lemetszett ágak, vesszők a legjobb gyújtósnak bizonyulnak, ha egy kis baltával szépen összeaprítjuk azokat, és száraz helyen tartjuk. Reggelente lobog a láng, pattog a tűzrevaló, melegít és fénylik. Ez jó. A kandallót azonban takarítani is kell. Hogy mi legyen a sorsa a keletkező fahamunak, főként attól függ, hogy milyen fával tüzelünk. Ha jó minőségű, legalább egy éve kitermelt, keménylombos tűzifát használunk, akkor áldás lehet a kertünkben.

A fahamu kiváló mész-, és káliumforrás kertünk számára (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Nem minden növény szereti, de ha a komposzthalomra hintjük alkalmanként, garantált a megtérülés.

Az agraroldal.hu-ról megtudtuk, hogy a hamu nem más, mint növényi, és/vagy állati anyagok elégésekor visszamaradó ásványos alkotó rész. A növények hamuja kálium-, magnézium-, és kalcium-oxidot, kénsavat, foszforsavat, kovasavat, vasat, klórt, nátrium-oxidot és még alumínium-oxidot is tartalmazhat. A növények hamuját használták hamuzsír gyártására, amiből szappanfőzők, festők, fehérítők és cserzők lúgot készítettek még a XIX. század végén is.

A fa elégetésekor keletkező hamu számos értékes ásványi sót tartalmaz, emellett erősen lúgos, 10-13 közé esik a pH értéke. A lúgnak pedig köztudottan tisztító hatása van, viszont ez a káliumtartalomtól függ – egyes fafajták hamujából eltérő erősségű lúg keletkezik. A bükk hamujából gyengébb lúgot nyerhetünk, mint a gyümölcsfákéból, a legerősebbet pedig az akácfának és a kukoricaszárnak köszönhetjük. Gondolom, már következtetettek rá, hogy fel lehet használni a hamut, most nézzük meg azt is, hogy hogyan tehetjük ezt meg!

A hamu kiváló mész-, és káliumforrás kertünk számára, ráadásul több olyan nyomelemet is kijuttathatunk a segítségével, amikre nagy szükségük van a növényeknek. Nincs más dolgunk, mint vékony rétegben elszórni a kertben a hamut, vagy pedig a komposztra borítjuk. A második megoldás célszerűbb, mert nedvesség hatására oldódnak a lúgok és a különböző sók.

Ezért is kell vigyázni a hamuval: nagyobb mennyiségben a növényeket megperzselheti, viszont, ha először komposztáljuk, akkor jócskán csökkenthető a kockázat! Az idők folyamán megállapították, hogy a tölgyből, juharból, vagy hasonló keményfából keletkezik a hamu, akkor az nagyobb arányban tartalmaz értékes tápanyagokat és ásványi anyagokat, mint a puhafák, például a fenyőfélék hamuja. Ezzel viszont még nincs vége, nézzük, mire használhatjuk még fel a hamut!

A fahamuban sókat találhatunk, ezek pedig segítenek a kártevők elleni harcban. A legegyszerűbb megoldást a hamu jelenti házas-, és házatlan csigák, illetve egyéb gerinctelen puhatestű ellen. Nincs más dolgunk, csak a növények köré szórni belőle.

A hamu lúgos, ebből adódóan segítségével módosítani tudjuk a talaj pH-értékét – a hamu növeli az értéket, azáltal, hogy csökkenti a savasságát. Ezért viszont arra oda kell figyelnünk, hogy trágyázásra ne használjuk a kifejezetten savas közeget kedvelő növényeink közvetlen közelében!

A fahamu további felhasználása