Hrabóczky Zsolt indul a Fidesszel Eger 4. számú választókerületében, a Csákóban. A jelöltet Vágner Ákos, a párt polgármesterjelöltje jelentette be.

Hrabóczky Zsolt fideszes jelölt az Érsekkert fejlesztését is fontosnak tartja

Forrás: Vágner Ákos/Facebook

– Zsolt igazi lokálpatrióta, mindig is Eger volt az otthona. Feleségével és három gyermekével évek óta élnek a Csákóban, nagyszülei egykori házában. Munkahelyén, a ZF Hungária Kft-nél közel 20 éve dolgozik, ahol a kollégák és a vezetőség közötti kapcsolattartásért is felel. Zsolt magánemberként is a helyi közösség motorja, rendezvények szervezője és a lakóközösség összetartója. A Csákó városrészben is bőven vannak megoldásra váró feladatok, melyekről folyamatosan egyeztetünk. Kulturált, tiszta mosdók és pelenkázó kell az Érsekkertbe, de új közösségi helyekre, kátyúmentes utakra, tisztább, rendezettebb környezetre is szükség van. A város fejlődéséhez egység kell! Mi ezért fogunk dolgozni, ha bizalmat kapunk önöktől, tőletek! – írta róla.