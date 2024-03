Tarlós István korábbi budapesti főpolgármesterrel beszélgetett az egri Polgárok Házában dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő. Ennek fő témáit a júniusi európai parlamenti és önkormányzati választás jelentették. Tarlós István szerint a legfontosabb az, hogy az emberek menjenek el szavazni, aki nem megy el, az utána nem reklamálhat. Az európainak van nagyobb tétje, mert az Európai Unió a vezetői miatt egyre kevésbé önálló az Amerikai Egyesült Államokkal szemben, igaz, ő a nemzeti szuverenitást is preferálja, derült ki a későbbiekben. Szerinte a magyar ellenzék kiszolgálja az uniót, és a magyar fiatalok is fogékonyak az európainak nevezett értékekre. Úgy gondolja, sokáig nem foglalkoznak olyan dolgokkal, mint haladás, női egyenjogúság és gyermekvédelem, aztán túlzásba viszik. Hiányolta az Európai Unió vezetésére jellemző ideológiát és az európai véderőt.

Tarlós István, Budapest korábbi főpolgármestere volt a Polgárok Házában dr. Pajtók Gábor vendége

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Ezt követően rátért a hazai önkormányzati választásokra, főként Budapestre, ahol szerinte nem a főpolgármester személye az érdekes, hanem a közgyűlés összetétele. Szerinte a főpolgármesternek komoly párt is kell, s kritizálta Karácsony Gergelyt, aki szerinte nincsen tisztában a képességeivel, különben nem vállalta volna korábban a miniszterelnök-jelöltséget, s menekül a problémás kérdések elől. Vitézy Dávidról elmondta, vannak jó gondolatai, zseniális autodidakta, de a közlekedésen kívül nincs sok mindenre rálátása. Szerinte Vitézy hátán szeretne az LMP bekerülni a fővárosi közgyűlésbe. Szentkirályi Alexandra volt korábban a helyettese, tisztában van a közigazgatással, ellenfelei pedig leértékelik.

Kiemelte, Budapesten a 19. század vége óta liberális gondolkodásúak vannak többségben, ezért is volt kegyelmi állapot a Fidesz szempontjából az, hogy 80 év után az ő személyében konzervatív főpolgármester lehetett. Elmondta, 60 évig nem volt beteg, de talán a gondviselésnek köszönhetően nem választották újra ő 2019-ben. Ha az megtörtént volna, nem ment volna vissza az előírtnál korábban 2022-ben, amikor felfedeztek nála egy kezdődő betegséget.

Sokan vettek részt dr. Pajtók Gábor és Tarlós István beszélgetésén

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Tarlós István kifejtette, egy polgármesternek kell, hogy legyen értékrendje, ami leképezi a többség világlátását. Kell stabil személyiség, hogy fölvállalja a többség akaratát, s karakánnak is kell lennie. Tisztában kell lennie a feladataival, szuverén kell, hogy legyen, érvényesítenie kell települése érdekeit, következetesnek, jól kommunikálónak és együttműködőnek is kell lennie. Kell, hogy legyen egyénisége és párbeszédet kell folytatnia ellenfeleivel, s szüksége van valamennyi szakismeretre is. A polgármesterséget az atlétikai tízpróbához hasonlította, ahol az összetett eredmény számít, ehhez egy-két területen kiválónak, a többiben jó átlagosnak kell lenni. Mint mondta, ő maga sem volt kiváló, de mindenben volt ismerete. Hangsúlyozta a jó ösztön fontosságát.

Kérdésre válaszolva elmondta, júniusban választanak új önkormányzati tisztségviselőket, a jelenlegi testületek megbízása viszont októberig szól. A két időpont között a jelenlegiek dönthetnek majd. Dr. Pajtók Gábor szerint ezen változtatni nem lehet, ugyanakkor a mostaniak sem élhetnek vissza jogköreikkel, ha nem választják őket újra.

Az eseményen dr. Pajtók Gábor úgy vélekedett, Mirkóczki Ádám kiváló kommunikátor, a választók nem tudnak róla sem jó, sem rossz tulajdonságot mondani. A 2019-es programjából kevés valósult meg, különösen nem a demokratikus és kulturált közélet. Mint mondta, a fejlődés a korábbi vezetésnek köszönhető, a jelenlegi polgármester nem hagy pályázatokat, beruházásokat a következő ciklus vezetőinek. Tarlós István személyes egri kötődéséről is szót ejtett, anyai nagyapja egri születésű és 1880-1899 között itt is élt. Felesége apja pedig Egerben, a cisztereknél tanult. Az egri közéletről nem alkotott véleményt, mert Mirkóczki Ádámot nem ismeri, Vágner Ákost pedig olyan embernek ismerte meg, akinek vannak elvei. Szerinte Egernek a történelme miatt polgári gondolkodású és hazafi vezetésre van szüksége.