Tavaszi tisztító k(t)úrát tartottak lelkes bátori önkéntesek, akik az Országos Kéktúra útvonalát is érintő Bátor - Bükkszéki elágazó - Nagyaszói tanya közti területen szedték a szemetet az Aktív Magyarország programjához csatlakozva.

Gázpisztolyt is találtak a szemétszedők

Forrás: Ficzere Mónika/Beküldött fotó

- Összesen 70 zsáknyi szemetet, 15 autógumit, továbbá hűtőt és matracokat is összeszedtünk – mondta el Ficzere Mónika szervező – Emellett egy-egy ilyen szemétszedés során sajnos más furcsaságokra is bukkanunk, most például egy gázpisztolyt is találtunk.