– A helytörténeti írások hagyományosan a kalendárium erősségei, de ezek mellett milyen témákat dolgoztak még fel?

– Szerencsére változatos a kínálat. A harmadik fejezetben Hatvan két új testvértelepülését, az erdélyi Bihart és a felvidéki Jánok községet ismerhetik meg az olvasók. A negyedik fejezet Hatvan 2023. évét dokumentálja bő terjedelemben, követve az itt zajló eseményeket, történéseket, megállapítva, hogy szinte minden egyes napra jutott valami figyelemre méltó dolog, amely a gazdasági, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a civil, a karitatív, vagy éppen az önkormányzati szférát érintette. Ezekről adnak számot a Hatvani Hírlap munkatársai, a kalendárium szerzői 142 oldalon keresztül.

– A kiadványt átlapozva, ismerős arcokkal, jeles személyiségekkel is találkozhatunk...!

– Valóban, a kalendárium nagy értéke az ötödik fejezet is, amely a Hatvani portrék címet viseli, és ahol a múlt tanúit, a jelen kiválóságait és a jövő reménységeit mutatjuk be. Így Bedinszki Katalin a Bedinszki és a Fehér hatvani vasutascsaládok élet- és családtörténetét írta meg, de két cikkben is olvashatunk Szívós József életéről, aki Hatvan mellett Eger és Gyöngyös kulturális és közművelődési életéhez ezer szállal kötődött az 1960-80-as években. Portré készült Bősze Balázs hatvani tűzoltóról is, aki az országos HUNOR mentőcsapat tagjaként dolgozott az egy évvel ezelőtti törökországi földrengésnél, továbbá beszélgettünk a tavalyi díszpolgárunkkal, dr. Köles József főorvossal, a helyi születésű, nemzetközileg is elismert Szajkó Géza hegedűművésszel és Hatvan legendás órásmesterével, Salamon Ferenccel is. A Melykó Richard-Illés Haibo művészházaspár színrelépésével, formabontó kísérleteivel is találkozhat az olvasó.

– A korábbi kalendáriumok közkedvelt rovata a Hatvaniak írták – hatvaniakról, ahol a helyi alkotóknak biztosítanak bemutatkozási lehetőséget. Idén is folytatódik a sorozat?

– Természetesen. Ez alkalommal Berkes Erika, Farmosi László, Balassa Olívia, Varga Ferenc, Szűk Balázs, Nógrádi László, Sági Klári, Kanyó Etelka és Somodi Éva elbeszélései, versei olvashatók a kiadványban. Emellett megemlékezünk a múlt évben elhunyt jeles hatvaniakról, most Zsákai Piroskától és Cserkuti Szabolcstól vettünk méltó búcsút a kalendárium lapjain. Természetesen a hatvani űrhajósjelölt is szerepel a kötetben, és ne feledkezzünk meg arról a jelentős mennyiségű képanyagról sem, amelynek jó részét Albert Péter és Ocsovai Zoltán készítette. Összegezve, úgy vélem, a Hatvani Kalendárium megjelenése hozzájárulhat a város kulturális és társadalmi életének gazdagításához, valamint segíthet a közösség erősítésében és a helyi identitás megőrzésében is.

A 2024-es Hatvani Kalendárium megvásárolható az Ady Endre Könyvtárban, valamint a Tourinform Hatvan Irodában.